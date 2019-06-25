Sead Halilagic Beşiktaş ile yolları ayrıldı mı? Sead Halilagic kimdir?

Sead Halilagic, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Futbol akademisi koordinatörü Sead Halilagic "Alınan karara göre Beşiktaş Kulübünden ayrılmış bulunuyorum. Yeni sezonda Beşiktaş Kulübüne başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

SEAD HALİLAGİC KİMDİR?

4 şubat 1972'de Yugoslavya'da Yeni Pazar'da dünyaya gelen Boşnak futbolcu Türkiye'de de forma giydi. 11 yaşında Novi Pazar'da futbola başlayan Sead Halilagiç, 1988'e kadar bu takımda forma giydikten sonra bu tarihten 1992'ye kadarda A takımda oynadı. Ardından Yugoslavya'da yaşanan karışıklık ortamı sonrasında Zeljeznicar Sarajevo transfer oldu ve 36 maçın yalnızca 17'sinde oynayabildi. 1992 Ekim'de eski takımına geri döndü. Bir yıl sonra ise FK Vojvodina takımına transfer oldu. 1997'ye bu takımda kaldı. Ligde büyük başarılar kazanamasalar da Halilagiç, ilk kez UEFA Kupası'nda forma giydi. Son sezonunda Mareşal Tito Kupası finallerine çıksalar da ilk maçta 0-0 berabere kaldıkları Kızılyıldız'a 1-0 yenilerek ikinci oldular. 1995'te Vojvodina'da oynarken takımdan bir süre ayrılıp Galatasaray tarafından iki aya yakın bir süre denendi. Ancak Yugoslav ekip ile Türk ekip anlaşamadı ve bu transfer gerçekleşemedi. Halilagiç,1996'da Kocaelispor ve Gençlerbirliği tarafından da denendi.

Bu kez 1997 yılında İstanbulspor'a gelerek dönemin önemli transferlerinden oldu. Kısa süre sonra Intertoto Kupası'nda yarı finali gördü. İstanbulspor o sezon 33 maçta forma giydi. Bir yıl sonra ise işler pek istediği gibi gitmedi. Galatasaray'la uzun süren görüşmelerde sonuç çıkmayınca Beşiktaş'a transfer oldu. 33 lig maçında forma giyerek yin e istirarını gösterdi. Beşiktaş, sezon içinde Galatasaray ile çekişmekteydi. 29. haftaya girerken Beşiktaş, Galatasaray'ın 6 puan arkasındaydı. 29. haftada Beşiktaş, kendi sahasında rakibini ağırladı. 30. dakikada Mehmet Özdilek'in attığı golle Beşiktaş 1-0 önde götürdüğü maçı kazanması takdirde fark üç puana inecekti. Ancak 80. dakikada Halilagiç'in kalecisi Fevzi Tuncay'a attığı geri pası, Tuncay'ın ıskalaması ile maç 1-1 olarak bitti. Beşiktaş sezonu ikinci olarak tamamladı. Halilagiç, 2000-01 sezonuna da ilk 11'de başlasa da Şampiyonlar Ligi'nde AC Milan maçında geçirdiği sakatlık yüzünden Eylül ayından sonra uzun süre futbol oynayamadı.

2001-02 sezonunun ikinci yarısında Halilagiç, Bulgar takımı PFK Slaviya Sofiya'ya transfer oldu. Sonraki sezon Halilagiç tekrar Türkiye'ye döndü ve Adanaspor forması giymeye başladı. Sakatlığı devam eden Halilagiç, sezon içinde 14 maçta forma giyebildi. Sezon sonunda Adanaspor ile yollarını ayıran Halilagiç, 31 yaşında futbolu bıraktı.



Teknik direktörlük kariyeri

Halilagiç futbolu bıraktıktan sonra 2004-2005 arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun kursuna giderek antrenörlük lisansı aldı. 2006'da ise UEFA'dan lisans aldı. 2006-07 sezonunda doğduğu şehrin takımı ve Halilagiç'in ilk takımı olan FK Novi Pazar'ın teknik direktörü oldu. Sırbistan 2. ligindeki takım lig 13.sü oldu. Halilagiç, sezon sonunda takımdan ayrıldı.

Yeni Pazar şehrinde altyapı oyuncularını yetiştirmek ve geliştirmek üzere Football Development Office adlı bir tesis kurmuştur.

Özel hayatı

Sead Halilagic, futbol dışında edebiyatla uğraşmaktadır. 2000 yılında "Olgunlaşma" adında bir şiir kitabı yayımlamıştır.Özellikle kızılderilere ilgisinin çok olduğu bilinen Halilagiç bunun yanında iyi bir müslüman olduğu da bilinmektedir.Halilagiç tasavvuf ile de ilgilenmektedir. Edebiyat dışında bir dönem resim ve müzikle de uğraşmıştır.