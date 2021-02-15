Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı! Oğuzhan sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Beşiktaş'ta son haftalarda oynadığı futbolla form grafiğini yükselten Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber geldi. Dün gerçekleştirilen antrenmanda ağrı sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcunun çekilen MR'ında alt baldır arka adelesinde zorlanma tespit edildi.

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'un son durumuna ilişkin yapılan açıklamada," Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında Oğuzhan Özyakup’un tedavisine başlandığı bildirildi.

Oğuzhan'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin bir bilgilendirmede bulunulmadı.