Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz şoku! Kadrodan çıkarıldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde henüz çıktığı karşılaşmalarda puan alamayan Beşiktaş, grup aşamasının 5. karşılaşmasında evinde Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Grubu puansız tamamlamak istemeyen siyah beyazlı ekipte alınacak bir galibiyet ile takım üzerindeki olumsuz havanın dağıtılması hedefleniyor. Bu kapsamda 3 puan için mücadele edecek Beşiktaş'a genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi. Genç futbolcu sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden genç oyuncu bu akşam oynanacak Ajax mücadelesinin kadrosundan çıkarıldı. Genç futbolcunun sakatlık haberi Beşiktaş'ın resmi hesabından duyuruldu.

YÜKSEK RİSKLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizinde yüksek riskli olarak değerlendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde sol bek Fabrice Nsakala ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta başka bir sol bek oyuncusu bulunmuyor. Siyah beyazlı ekip diğer bölgelerde oynayan oyuncularından birini sol bekte oynatmak zorunda kalacak.