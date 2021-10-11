Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yüzü gülüyor! Sakat futbolcular dönmeye başladı!

Beşiktaş'ta yoğun fikstür nedeniyle art arda gelen sakatlık haberlerinin ardından Sergen Yalçın oldukça endişeliydi. Milli araya kadar minimum puan kaybıyla girmeyi hedefleyen deneyimli teknik adam, bu süreçte sakatlıkların atlatılacağını düşünüyordu. İşler Sergen Yalçın'ın düşündüğü gibi ilerledi. Beşiktaş'ta sakatların bir çoğu Milli arada iyileşerek takıma dahil oldu. Siyah beyazlı ekipte sadece Mehmet Topal sakat durumda bulunurken, N'Koudou ise belirsizliğini koruyor.

EKSİKLER BİR BİR DÖNÜYOR

Başakşehir maçıyla birlikte yeni bir başlangıç yapmayı planlayan siyah beyazlı ekipte sakat isimlerin dönmesinin ardından kadro kalitesi yeniden üst düzeye çıkacak. Son gelen bilgilere göre siyah beyazlı ekipte Pjanic, Larin, Atiba, Montero, Welinton, Ghezzal, Alex Teixeira, Necip Uysal ve Salih Uçan sakatlıklarını artırarak takıma yeniden dahil oldu.

GÖZLER İKİ İSME ÇEVRİLDİ

Sakatlığını artıran birçok ismin ardından gözler Mehmet Topal ve N'Koudou'ya çevrildi. Siyah beyazlı ekibin sağlık ekibi tarafından verilen bilgilere göre Mehmet Topal'ın tedavisi devam ederken, N'Koudou'nun durumu ise belirsizliğini koruyor.

PJANİC GALATASARAY MAÇI İÇİN HAZIRLANIYOR

Beşiktaş'ta orta sahada bir maestro gibi takımı yönlendiren Miralem Pjanic sakatlığını atlatmış olsa da, siyah beyazlı ekibin oyuncuyu riske etmeyerek Galatasaray maçı öncesinde oynatmayı düşünmediği ifade edildi. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Pjanic, dev derbi için gün sayıyor.