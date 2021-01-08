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Beşiktaş'ta şok! Bernard Mensah, Hatay deplasmanında yok

Son haftalardaki yükselen formu ile zirveye oturan lider Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Deneyimli oyuncu Bernard Mensah'ın Hatayspor maçında oynayamayacağı açıklandı.

Beşiktaş'ta şok! Bernard Mensah, Hatay deplasmanında yok

Beşiktaş Kulübü, Mensah'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ayak bileğinde ödem tespit edilen Mensah, Hatayspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyuna sonradan giren Mensah'ın maçın ardından sakatlandığı tespit edilmişti.

Yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonrasında Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildi. Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığını ifade ederken Mensah'ın Hatayspor deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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