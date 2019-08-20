Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi

Konoplyanka ile görüşmeleri sürdürürken daha önce prensipte anlaşılmasına rağmen resmi görüşmelerde oyuncunun artan istekleri dolayısıyla bu transferi askıya alan Siyah Beyazlı Takım, başka bir oyuncuya yöneldi.

Fikret Orman, iki gündür İngiltere'de. Başkan Orman, bizzat yaptığı görüşmeler sonrası Tottenham ile Kevin N'Koudou'nun transferinde anlaşma sağladı.

Bir sezon kiralanacak olan 24 yaşındaki Fransız oyuncunun kariyerinde Tottenham'ın yanı sıra Nantes, Marsilya ve Monaco gibi takımlar da bulunuyor.