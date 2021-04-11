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  3. Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Cenk Tosun sezonu kapattı

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Cenk Tosun sezonu kapattı

Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş karşılaştı. Cenk Tosun maç sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Cenk Tosun sezonu kapattı

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Cenk Tosun sezonu kapattı

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Cenk Tosun, maçta sakatlık yaşadı. Cenk Tosun, sakatlanarak oyundan çıktı ve saha kenarına sedye ile taşındı. 

Cenk Tosun, 73. dakikada kafa topuna çıkarken düşünce sorun yaşadı. Diz kapağında problem olan oyuncunun yerine Gökhan Töre girdi. Öte yandan Cenk, sedye eşliğinde saha kenarına getirildi.

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardıklarına göre Cenk Tosun'un diz kapağı çıktı, doktorlar soyunma odasında yıldız oyuncunun diz kapağını yerine sabitledi ve buz tedavisi uygulanıyor. BeinSports'un haberine göre; Cenk Tosun, sezonu kapattı. 

Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçında sakatlanan ve diz kapağı çıkan Cenk Tosun, sezonu kapattı.

Ayrıntılar geliyor...

Cenk Tosun sakatlandı mı? | Cenk Tosun sağlık durumu nasıl?

Cenk Tosun sakatlandı mı? | Cenk Tosun sağlık durumu nasıl?

Cenk Tosun sakatlandı mı? | Cenk Tosun sağlık durumu nasıl?

Cenk Tosun sakatlandı mı? | Cenk Tosun sağlık durumu nasıl?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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