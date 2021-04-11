Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Cenk Tosun sezonu kapattı

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Cenk Tosun, maçta sakatlık yaşadı. Cenk Tosun, sakatlanarak oyundan çıktı ve saha kenarına sedye ile taşındı.

Cenk Tosun, 73. dakikada kafa topuna çıkarken düşünce sorun yaşadı. Diz kapağında problem olan oyuncunun yerine Gökhan Töre girdi. Öte yandan Cenk, sedye eşliğinde saha kenarına getirildi.

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardıklarına göre Cenk Tosun'un diz kapağı çıktı, doktorlar soyunma odasında yıldız oyuncunun diz kapağını yerine sabitledi ve buz tedavisi uygulanıyor. BeinSports'un haberine göre; Cenk Tosun, sezonu kapattı.

Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçında sakatlanan ve diz kapağı çıkan Cenk Tosun, sezonu kapattı.

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