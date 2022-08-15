Beşiktaş'tan Alanyaspor maçı sonrası zehir zemberek açıklama: "Yasin Kol’u bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz"

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Alanyaspor ile oynanan ve 3-3 sona eren maçın hakemi Yasin Kol hakkında sert bir açıklama yayımladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Beşiktaş'tan Alanyaspor maçı sonrası zehir zemberek açıklama: "Yasin Kol’u bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz"

Spor Toto Süper Lig’in 2.haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş, dün akşam karşı karşıya geldi. Beşiktaş, ilk yarısını 3-1 önde kapattığı maçta rakibiyle 3-3 berabere kalırken maçın hakemi Yasin Kol verdiği kararlarla Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmişti.

Maçın ardından Beşiktaş Beşiktaş Jimnastik Kulübünden hakem Yasin Kol hakkında sert bir açıklama yapıldı.

Alanyaspor 3 - 3 Beşiktaş| Maç sonucuAlanyaspor 3 - 3 Beşiktaş| Maç sonucu

Beşiktaş'tan Alanyaspor maçı sonrası zehir zemberek açıklama: Yasin Kol’u bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2022-2023 futbol sezonunun ilk haftasında, sahamızda oynadığımız Yukatel Kayserispor maçımıza, hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk’ü atayan Merkez Hakem Kurulu, niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Sezonun 2. haftasında deplasmanda oynadığımız Corendon Alanyaspor maçı da, hakem yönetimiyle Türk Futbol Tarihi’ne yeni bir kara leke olarak geçti. Maçın hakemi Yasin Kol’un kolları maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve üç puanımızı gasbeden kararları işaret etti. Hakkımıza kasteden bu kollar adaleti işaret edene kadar sesimizi yükselteceğiz. Değil hakemin, hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Her mecrada hakkımızı sonuna kadar savunacağız.

Dün bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol’un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos yaratma maksadında olan kimseye izin vermedik, vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Sonuçlardan bağımsız olarak kaybetsek de kazansak da Beşiktaş adaletsizliğin karşısında durmaya devam edecektir.

Beşiktaş'tan Alanyaspor maçı sonrası zehir zemberek açıklama: Yasin Kol’u bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz

Oyunun sahada kazanılmasına engel olarak Büyük Beşiktaş Camiası’nın toplumsal huzuruna da kastedenleri şiddetle kınıyoruz.

Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi defalarca “Genç hakemlerimizin önü açılsın, hata yapacaksa gizli ajandası olmayan hakemlerimiz yapsın” derken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakat sahibi olmaları gerekliliğini de vurgulamıştık. Dün sahada izlediğimiz hakemin liyakatından ve niyetinden şüphe ediyor, maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin cevabını da Merkez Hakem Kurulu’ndan bekliyoruz. Camiamız bilmelidir ki konu ile ilgili Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu’na gidecek ve konunun takibini sağlayacaktır.

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ tüm unsurlarıyla birlikte haksızlığın karşısında dimdik durmaya devam edecek ve her zaman olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak için emin adımlarla ilerleyecektir.

Beşiktaş'tan Alanyaspor maçı sonrası zehir zemberek açıklama: Yasin Kol’u bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruzBeşiktaş'tan Alanyaspor maçı sonrası zehir zemberek açıklama: Yasin Kol’u bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz

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