Beşiktaş'tan finansal borçları konusunda flaş açıklama!

Beşiktaş Kulübü, finansal borçların yapılandırma anlaşmasının imzalandığını açıkladı..

Beşiktaş Kulubü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz; Aktif Bank A.Ş., Denizbank A.Ş., Halk Faktoring A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den oluşan Konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır.

Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur

Saygılarmızla"

TRANSFERİN ÖNÜ AÇILMIŞ OLDU

Mali sorunlar yüzünden transferde bugüne kadar sessiz kalan Beşiktaş'ın borç yapılandırma anlaşması sonrası harekete geçmesi bekleniyor. Kulüpten yapılan bu açıklama transfer bekleyen taraftarları memnun etti