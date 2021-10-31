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  3. Beşiktaş'tan imalı paylaşım: Adalet herkese lazım!

Beşiktaş'tan imalı paylaşım: Adalet herkese lazım!

Beşiktaş'ın Twitter hesabında Galatasaray'ın Gaziantep FK maçında Morutan ile bulduğu ilk gole atıfta bulunularak bir tweet atıldı.

Beşiktaş'tan imalı paylaşım: Adalet herkese lazım!

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 yenilerek haftayı puansız kapatan Beşiktaş'ın Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.

Beşitkaş, Hatayspor ile oynadığı maçın 73. dakikada Mehmet Topal'ın ayağından golü bulmuş fakat maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etmişti.

Beşiktaş, ezeli rakibin Galatasaray'ın sahasında Gaziantep FK'yı ağırladığı mücadelede Morutan'ın attığı ve geçerli sayılan gole atıfta bulunarak "Adalet herkese lazım" notunu düştü.

{TITLE_STRIP}Galatasaray'dan Antep'e geçit yok

Siyah-beyazlıların bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:

Beşiktaş'tan imalı paylaşım: Adalet herkese lazım!

Beşiktaş'tan imalı paylaşım: Adalet herkese lazım!

Beşiktaş'tan imalı paylaşım: Adalet herkese lazım!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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