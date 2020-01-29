Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yollarını ayırmıştı.

Siyah Beyazlı kulüp, Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Ali Rıza Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz."

Beşiktaş, KAP açıklamasından birkaç saat önce ise Sergen Yalçın ile sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirmişti.

VODAFONE PARK'TA TARAFTARA AÇIK AÇIK İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Siyah beyazlı kulüp, Sergen Yalçın için yarın 19.03'te Vodafone Park'ta taraftara açık bir imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

SERGEN YALÇIN İLK İDMANINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne ilk antrenmanına çıktı.

Saat 9 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi.

Beşiktaş'ın antrenmanı planlanandan bir saat sonra gerçekleşti. Antrenmanda Sergen Yalçın'ın yardımcıları da yer aldı.

ÖZEL ÖNLEM ALINDI

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk idmanından fotoğraf sızmaması için futbolcuların şoförleri, tesise alınmadı. Araçlar, tesis dışında park edildi.

SERGEN YALÇIN, 14 SENE SONRA BEŞİKTAŞ İLE BULUŞTU

Sergen Yalçın, altyapısından yetiştiği ve 10 sezon başarıdan başarıya koştuğu Beşiktaş’a 14 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü.

Beşiktaş altyapısından yetişen Sergen Yalçın, profesyonel kariyerine 1991 yılında siyah-beyazlı kulüpte başladı. 1991-1997 döneminde aralıksız 6 yıl Beşiktaş forması giyen Sergen, daha sonra sürpriz bir şekilde İstanbulspor’un yolunu tuttu. Siirt Jetpaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giydikten sonra 2002 yılında Beşiktaş'a geri döndü. Sergen Yalçın, 2002 - 2006 yılları arasında 4 yıl boyunca daha siyah-beyazlı takımda top koşturdu.

10 YILDA 7 KUPA KAZANDI

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta geçirdiği 10 yılda 7 kupa kazanma başarısı gösterdi. Futbolculuk döneminin en parlak yıllarını Beşiktaş'ta geçiren Sergen, Kara Kartal ile 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 100. yılında yaşadığı şampiyonlukta da önemli pay sahibiydi.

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

5 Kasım 1972’de İstanbul‘da doğdu. 1991’de Beşiktaş A takımına yükseldi. Beşiktaş’ta 6 sezonda 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 de TSYD Kupası sevinci yaşadı. 1997’de rekor transfer ücretiyle (1 trilyon 150 milyar liraya) İstanbulsporlu oldu.Bonservisi iki sezon sonra Siirt ‘e geçti. Daha sonra kiralık dönemleri başladı. Yarım sezon Fenerbahçe‘de, bir sezon Trabzon‘da oynadı. 1,5 sezon forma giydiği G.Saray‘da 2 lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü. 2002-2003 sezonunda Beşiktaş‘a geri döndü ve 2006-2007 sezonuna kadar burada Türkiye Kupası, 100. yıl şampiyonluğu ve UEFA Kupası çeyrek finali gibi başarılarda takımının en önemli oyuncularından biri oldu. 2006-2007 sezonu için Etimesgut Şekerspor’a transfer oldu. Bir sezon sonra Eskişehirspor’a transfer olan Yalçın aynı sezon futbolu bıraktığını açıkladı. Futbolculuk kariyerinin dışında çeşitli kanal ve gazetelerde futbol yorumculuğu ve Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Son olarak 15 Ocak 2020 tarihinde Yeni Malatyaspor'daki görevinden istifa etti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

13/14 Gaziantepspor

14/15 Sivasspor

15/16 Gaziantepspor

16/17 Kayserispor

17/18 Eskişehirspor

17/18 Konyaspor

18/19 Alanyaspor

19/20 Yeni Malatyaspor