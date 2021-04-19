Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru: Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçları tarihi değişsin
Beşiktaş Süper Ligin 36.haftasında oynanacak olan Kayserispor ve 37.haftada oynanacak olan Çaykur Rizespor maçlarının tarihinin değişmesi için TFF'ye başvuru yaptı.
Süper Ligin bitimine sayılı haftalar kala lider Beşiktaş, TFF'ye maç tarihlerinin değişmesi için başvuru yaptı. TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir'in aktardığı bilgilere göre siyah beyazlılar 23 Nisan Cuma günü oynanacak Kaysersipor maçının 24 Nisan'da, 27 Nisan'da oynanacak olan Çaykur Rizespor maçının da 28 Nisan'da oynanması için TFF'ye resmi başvuru yaptı.
TFF'nin söz konusu başvuruya nasıl bir yanıt vereceği de merak konusu oldu.
Beşiktaş 23 nisanda oynanacak Kaysersipor maçının 24 nisanda, 27 nisanda oynanacak Çaykur Rizespor maçının da 28 nisanda oynanması için Tff’ye resmi başvuru yaptı.— E. Tuna Akdemir (@etunaakdemir) April 19, 2021