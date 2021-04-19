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Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru: Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçları tarihi değişsin

Beşiktaş Süper Ligin 36.haftasında oynanacak olan Kayserispor ve 37.haftada oynanacak olan Çaykur Rizespor maçlarının tarihinin değişmesi için TFF'ye başvuru yaptı.

Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru: Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçları tarihi değişsin

Süper Ligin bitimine sayılı haftalar kala lider Beşiktaş, TFF'ye maç tarihlerinin değişmesi için başvuru yaptı. TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir'in aktardığı bilgilere göre siyah beyazlılar 23 Nisan Cuma günü oynanacak Kaysersipor maçının 24 Nisan'da, 27 Nisan'da oynanacak  olan Çaykur Rizespor maçının da 28 Nisan'da oynanması için TFF'ye resmi başvuru yaptı.

TFF'nin söz konusu başvuruya nasıl bir yanıt vereceği de merak konusu oldu.

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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