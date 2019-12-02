Beşiktaş Kayserispor maç sonucu | Beşiktaş Kayserispor özeti

Süper Lig’de 13. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Kayserispor’u Vodafone Park'a konuk etti.

Beşiktaş Kayserispor maçının ilk yarısı 20. dakikada Atiba Hutchinson'ın, 30. dakikada Gökhan Gönül'ün, 41. dakikada Burak Yılmaz'ın golü ile Beşiktaş'ın 3-0 bitti. 86. dakikada Kayserispor'da Adebayor'un golü ve 90. dakikada Beşiktaş'ın oyuncusu Burak Yılmaz'ın golü ile maç 4-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılırken zirve yarışı adına da kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Üst üste 5. maçını kazanan Beşiktaş, puanını 24'e çıkartarak ligde 3. sıraya yerleşti ve ezeli rakiplerini geride bıraktı.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

Mücadelenin 5. dakikasında atağı geliştiren taraf Kayserispor oldu. Kayserispor'da Hasan Hüseyin'in sağ kanattan yaptığı ortayı ceza sahasında kafayla tamamlamak isteyen Mensah'ın vuruşu farklı şekilde auta gitti.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Beşiktaş ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Sağ kanatta Gökhan Gönül'den pası alan Diaby direk ceza sahasına doğru yöneldi. İçeriye pasında topu alan isim Burak Yılmaz oldu. Golcü futbolcunun topu havalandırarak vurduğu şut kaleci Lung'da kaldı. Bu ataktan bir dakika sonra bir kez daha Burak Yılmaz yine kaleyi deneyen isim oldu. Burak Yılmaz arka arkaya şutlarla Kayserispor kalesinde tehlike yarattı. Kaleci Silviu Lung hata yapmadı.

Beşiktaş bu dakikalarda Kayserispor kalesini yoklamaya devam etti. 12. dakikada Adem Ljajic sol çarprazdan kaleyi görür görmez vurdu. Sert şutu Lung çelmeyi başardı.

15. dakikada Burak yılmaz yine gole yaklaşan isim oldu. Mensah'ın hatalı pasıyla ceza sahasında topla buluşan Burak, köşeye doğru şutunu gönderdi. Kaleci Lung iki hamlede topu kontrol edebildi.

Aynı dakika içerisinde bu kez Mensah'ın sert şutunu Karius çelmeyi başardı. Yaklaşık 30 metreden şut açısı bulan Mensah'ın sert şutunu kaleci Karius kornere çeldi.

Mücadelenin 20. dakikasında Atiba, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Burak'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Atiba, kaleci Lung'un üstünden topu aşırtıp ağlarla buluşturmayı başardı. Beşiktaş ligde iç sahada en erken golünü attı.

Maçta dakikalar 29'u gösterdiğinde N'Koudou ceza sahasının sol çaprazında rakibini birer birde yakaladı. Vuruşunu kaleci Lung ayaklarıyla kornere gönderdi.

Mücadelenin 30. dakikasında Gökhan Gönül'ün güzel golü ile Beşiktaş maçta 2-0 öne geçti. Caner Erkin son çizgiden ceza yayı üzerine doğru yerden çevirdiği topa gelişine vuran Gökhan'ın şutu Abdennour'a da çarpıp ağlarla buluştu. Maçın hakemi Caner'in topu çizginin dışından çevirip çevirmediğini VAR aracılığıyla kontrol etti ve gol kararını onayladı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Burak Yılmaz skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. Elneny ile verkaça giren Burak Yılmaz, ceza sahası dışından vurdu. Yere çarpıp şiddetlenen topa Lung uzansa da yetişemedi. Golcü futbolcu farkı 3'e çıkartan golü kayededen isim oldu. Asist ise Elneny'den geldi.

Beşiktaş golün ardından yine baskısını devam ettirdi ve gol pozisyonlarına giren taraf oldu. 42'de Ceza yayı üzerinde topla buluşan Elneny'nin vuruşunu Lung kornere çeldi. Bu ataktan bir dakika sonra 43. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortasına yakın köşede kafa vuruşu yapan Ljajic'in şutu az farkla auta gitti. Bu ataklar taraftarı da iştahlandırdı ve Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarları "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratları yaptı.

Maçın 44. dakikasında Mensah'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Karius kurtarmayı başardı.

Maçın hakemi Ümit Öztürk, ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve Beşiktaş soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gitti.

Mücadelenin 2. yarısı başladı. Kayserispor mücadelenin 2. yarısına 2 oyuncu değişikliği birden yaparak başladı. Şamil Cinaz ile Abdennour oyundan alınan isimler oldu. Mert Kula ve Nurettin oyuna giren isimler oldu. Beşiktaş ise ilk yarıdaki 11'ini korudu.

Maçın 52. dakikasında Gökhan Gönül ceza yayında bomboş bir şekilde pozisyon alan Ljajic'e doğru pasını verdi ama Ljajic topu iyi kontrol edemeyince Kayserispor savunması araya girdi.

Maçta dakikalar 61'i gösterdiğinde yine etkili gelen taraf Beşiktaş oldu. N'Koudou'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Burak çok iyi dönüp topu rakibinden kurtardı ama aynı güzellikte vuramayınca şutu farklı şekilde auta gitti.

Maçın ilk sarı kartı 64. dakikada çıktı. Oyuna sonradan giren Nurettin hızlı hücuma kalkmak isteyen N'Koudou'ya arkadan sert müdahalede bulununca hakem Ümit Öztürk tereddütsüz kartına başvurdu.

65. dakikada nadir Kayserispor ataklarından biri gerçekleşti. Kayserispor'da Nurettin, ceza sahası dışından şut açısı buldu. Plase vuruşu üstten auta gitti.

Beşiktaş ilk oyuncu değişikliğni 74. dakikada gerçekleştirdi. Siyah Beyazlılar'In ilk golünü atan Atiba alkışlar eşliğinde oyundan alındı. Oyuna dahil olan isim ise Oğuzhan Özyakup oldu. Performansının bu sezon çok aşağısında kalan Oğuzhan oyuna girerken taraftarların bir kısmı tarafından ıslıklanırken bir kısım da alkışladı.

Maçın 75. dakikasında Beşiktaş yine gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ortasında sol kanada top açıldı. Caner Erkin'in sert şutu yan ağlarda kaldı.

Kayserispor son oyuncu değişikliğini 78. dakikada gerçekleştirdi. Oyuna giren isim Adem Kravetz oldu. Oyuna çıkan isim ise Yasir Subaşı oldu.

Abdullah Avcı 2. oyuncu değişikliğini 80. dakikada gerçekleştirdi. Jeremain Lens , N'Koudou'nun yerine oyuna girdi.

86. dakikada Kayserispor'da Adebayor skoru 3-1'e getiren golü kaydetti ve farkı 2'ye indirdi.

Mücadelenin 90. dakikasında Burak Yılmaz yine sahneye çıktı ve skoru 4-1'e getirdi. Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Oğuzhan kafasıyla arka direğe doğru topu gönderdi, Burak tamamladı.

90+3. dakikada Beşiktaş'ta Güven Yalçın, Hasan Hüseyin'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Ve karşılaşma Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Böylece siyah-beyazlılar ligdeki üst üste beşinci galibiyetini almış oldu.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig’in 13. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Slovan Bratislava mücadelesine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Avrupa mücadelesinde ilk 11’de şans verdiği Oğuzhan Özyakup, Umut Nayir, Pedro Rebocho, Tyler Boyd ve Necip Uysal’ı lig maçında yedek soyundurdu.

Avcı, Slovan Bratislava maçında dinlendirdiği as oyuncuları Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Gökhan Gönül ve Georges Kevin N’Koudou’yu Kayserispor karşısında ilk 11’de sahaya sürdü.

N'KOUDOU 8 MAÇ SONRA İLK 11'DE ŞANS YAKALADI

İstikbal Mobilya Kayserispor maçında sol kanatta görev alan N’Koudou, 8 maç sonra ilk 11’de şans yakaladı.

N’Koudou, sakatlığı nedeniyle ligdeki Galatasaray, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarıyla Avrupa Ligi’ndeki iki Braga karşılaşmasında forma giyemedi.

Siyah-beyazlı oyuncu, ligdeki İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarıyla Avrupa’daki Slovan Bratislava karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu.

N’Koudou, son olarak 6 Ekim’deki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ilk 11’de sahaya çıkmıştı.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Utku Yuvakuran, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Muhayer Oktay ve Jeremain Lens yedekler arasında yer aldı.

PEDRO REBOCHO 3 MAÇ SONRA YEDEK

Beşiktaş’ta sezon başında şans bulamayan ama daha sonra teknik direktör Avcı’nın vazgeçilmezlerinden biri olan Pedro Rebocho, 3 maç sonra yedek soyundu.

Son olarak Braga ile deplasmanda oynanan maçta kenarda kalan Rebocho; Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Slovan Bratislava karşılaşmalarında ilk 11’de sahaya çıkmıştı.

TARAFTARINDAN BEŞİKTAŞ'A DESTEK

Son 6 haftada ortaya koyduğu performansla zirve yarışına ortak olan Beşiktaş’ın taraftarları, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında takımlarına büyük destek verdi.

Stadın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, maç öncesi oyuncuları tribünlere çağırdı.

Siyah-beyazlı oyuncular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Değer Otizm Derneği’nin hazırladığı "Engelleri ve Önyargıları Birlikte Aşalım" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz, maç öncesi Süper Lig tarihinin en genç gol atan oyuncusu unvanınına sahip İstikbal Mobilya Kayserispor’un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir’in yanına giderek, genç oyuncuyla yakından ilgilendi.