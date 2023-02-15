Beşir Derneği acı haberi duyurdu: Metin Doruklu, deprem bölgesinde vefat etti

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde ise 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem felaketi sonrası arama ve kurtarma ekipleri deprem bölgesine gitti. Deprem bölgesine ekip gönderden Beşir Derneği, aldığı acı haberle sarsıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Dernekten yapılan açıklamaya göre Arama Kurtarma Ekipleri Baş Sorumlusu ve Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, deprem bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Dernekten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beşir Derneği Arama Kurtarma Ekipleri Baş Sorumlusu ve Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu ağabeyimiz deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Doruklu'ya Allah Teala'dan rahmet diliyoruz. Cenab-ı Hak mekanını cennet eylesin. Başımız sağ olsun."