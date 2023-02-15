Beşir Derneği acı haberi duyurdu: Metin Doruklu, deprem bölgesinde vefat etti

Beşir Derneği Arama Kurtarma Ekipleri Baş Sorumlusu Metin Doruklu, deprem bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Beşir Derneği acı haberi duyurdu: Metin Doruklu, deprem bölgesinde vefat etti

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde ise 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem felaketi sonrası arama ve kurtarma ekipleri deprem bölgesine gitti. Deprem bölgesine ekip gönderden Beşir Derneği, aldığı acı haberle sarsıldı.

Beşir Derneği acı haberi duyurdu: Metin Doruklu, deprem bölgesinde vefat etti

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Dernekten yapılan açıklamaya göre Arama Kurtarma Ekipleri Baş Sorumlusu ve Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, deprem bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Beşir Derneği acı haberi duyurdu: Metin Doruklu, deprem bölgesinde vefat etti

Dernekten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşir Derneği Arama Kurtarma Ekipleri Baş Sorumlusu ve Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu ağabeyimiz deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Doruklu'ya Allah Teala'dan rahmet diliyoruz. Cenab-ı Hak mekanını cennet eylesin. Başımız sağ olsun."

Beşir Derneği acı haberi duyurdu: Metin Doruklu, deprem bölgesinde vefat etti

0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakırlı vatandaş HDP'li Garo Paylan'ı yerden yere vurdu: "Sen Diyarbakır’ın çöpü olamazsın"
Diyarbakırlı vatandaş HDP'li Garo Paylan'ı yerden yere vurdu: "Sen Diyarbakır’ın çöpü olamazsın"
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Sahra hastaneleri vatandaşların tedavisini aralıksız sürdürüyor
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Sahra hastaneleri vatandaşların tedavisini aralıksız sürdürüyor
Şanlıurfa’da yıkılan binalar soruşturmasında gözaltı kararı verilmişti! 3’ü enkaz altında kalarak öldü
Şanlıurfa’da yıkılan binalar soruşturmasında gözaltı kararı verilmişti! 3’ü enkaz altında kalarak öldü
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son Haberler
Anton Thorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Thorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anton Thorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Thorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robin Book kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Book Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robin Book kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Book Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Adrian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Adrian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Adrian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Adrian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asrın felaketinde son durum! Orhan Tatar, artçı deprem sayısını açıkladı: "Ortaya çıkan enerji çok büyük"
Asrın felaketinde son durum! Orhan Tatar, artçı deprem sayısını açıkladı: "Ortaya çıkan enerji çok büyük"
UMKE personeli, yemeğini kediyle paylaştı! Görenlerin içini ısıttı: "Onlar da birer depremzede, benimle yemeğini yedi"
UMKE personeli, yemeğini kediyle paylaştı! Görenlerin içini ısıttı: "Onlar da birer depremzede, benimle yemeğini yedi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Hayatlarının en zor anını yaşadılar! Aç bebeklerini doyurmak için kolunu kesti kanıyla besledi!
Hayatlarının en zor anını yaşadılar! Aç bebeklerini doyurmak için kolunu kesti kanıyla besledi!
Yıkık bir şehir, yarım kalan hayatlar... Kahramanmaraş'taki son durum havadan görüntülendi
Yıkık bir şehir, yarım kalan hayatlar... Kahramanmaraş'taki son durum havadan görüntülendi
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları