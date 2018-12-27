Beşşar Esad Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

BEŞŞAR ESAD KİMDİR?

Doğum tarihi : 11.Eylül.1965

Beşşar Esad kaç yaşında : 53

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Devlet Başkanı, Doktor

Beşşar Esad doğum yeri :

BEŞŞAR ESAD BİYOGRAFİSİ

Beşşar Esad, Suriye Cumhuriyeti devlet başkanı ve Baas Partisi'nin genel başkanıdır.

Beşşar arihinde Suriye devlet başkanı Hafız Esad'ın oğlu olarak dünyaya gelmiştir.

2000 yılından beri SuriyeArap Cumhuriyeti'nin devlet başkanıdır.

Baas Partisi'nin genel başkanı ve bir önceki başkan Hafız Esad'in oğludur. Hafız Esadölünce, boşalan başkanlık koltuğuna çok kısa bir süre vekaleten Abdülhalim Haddam oturdu.

Şam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1988 yılında mezun olan Beşşar Esed, göz hastalıkları alanında çalışmalarını sürdürmüş; bu alanda eğitimine devam etmek için 1992 yılında İngiltere'ye gitmiştir.

1994 yılında kardeşi Basil'in bir trafik kazası sonrası ölmesi sonrası Suriye’ye geri dönen Beşşar Esed, babası Hafız Esad'in halefi olması için eğitildi. Suriye ordusuna giren Beşşar Esed; babasının ölümüyle birlikte yerine geçen geçici Cumhurbaşkanı Abdulhalim Haddam tarafından 11 Haziran 2006’da silahlı kuvvetlerin başına geçirildi. Suriye-Lübnan ilişkilerinin gerginleştiği 1995 yılında Lübnan dosyasını ele alan Beşşar Esed’in, 1998 yılında Emil Lahud’un Lübnan Cumhurbaşkanı olması konusunda gayret gösterdiği söylenmektedir.

Babasının ölümünden sonra parlamentonun toplanarak cumhurbaşkanlığı için gerekli olan 40 yaş sınırını, 34 yaş sınırıyla değiştirmesi üzerine Beşşar Esed, Suriye Cumhurbaşkanı olmuştur. Suriye-İsrail ilişkileri konusunda başkanlığı ele almasından itibaren babasının yolunu sürdüren Beşşar Esed, çeşitli uluslar arası konferanslarda İsrail ve ABD aleyhtarı konuşmalarıyla dikkatleri çekmiş; diğer Arap ülkelerinden farklı bir görüntü sergilemiştir. 11 Eylül olayları sonrası ABD-Suriye ilişkileri gitgide gerginleşmiş; ABD, Suriye’yi “teröre destek vermek”le suçlamıştır. İki ülke arasındaki ilişkiler Lübnan Cumhurbaşkanı Refik Hariri'nin öldürülmesi sonrası çıkmaza girmiş; ABD BM Güvenlik Konseyi’nin 1559 sayılı kararıyla Suriye askerlerinin Lübnan’dan çıkmasını sağlamıştır.

2011 yılının başlarında Arap Dünyası'nda başlayan yönetim karşıtı protestolar ocak ayının sonlarında Suriye'ye de sıçradı. Siyasi reformların gerçekleştirilmesi talebiyle başlatılan protestoların etkisiyle 1963'ten beri yürürlükte olan olağanüstü hal 19 nisan 2011'de kaldırıldı. Bu gelişmeye rağmen Beşşar Esed yönetimi ile göstericiler arasındaki çatışmalar devam etti.