Best Model of Turkey 2021 seçmelerindeki görüntüler tepki çekti! Sosyal medyada gündeme oturdu! İstanbul'da gerçekleşen Best Model of Turkey 2021 final elemelerinden yansıyan görüntüler sosyal medyada olay yarattı.

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenecek olan Best Model Türkiye 2021 yarışmasının yarı final eleme heyecanı başlamasının ardından jüride yer alan gazeteci Burhan Akdağ'ın yarışmacılarla çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme oturdu. MİZAH KONUSU OLDU İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Best Model of Turkey 2021 final elemelerinden yansıyan görüntülerde özellikle erkeklerin çırılçıplak bir şekilde dizlerinin üzerlerinde gözaltına alınmış gibi oturması sosyal medyada mizah konusu oldu. Görüntüler son dönemde gençlerin kısa zamanda şöhrete kavuşma ve bu sayede zengin olma hayallerini gerçekleştirme ve bu yolda neler yapılabileceğini tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. 79 KADIN, 196 ERKEK ADAY BAŞVURDU Bu sene yarışmaya 79 kadın yarışmacı katılırken, 196 erkek yarışmacı da en iyi model seçilebilmek için hünerlerini sergileyecek. Yayılan fotoğraflara çok sayıda sosyal medya kullanıcısı şaşkınlıklarını ifade eden yorumlarda bulundu. Eleme görüntülerine ilişkin yorumlardan bazıları şöyle: "Bu kadar genç ne hale düşürülmüş , gerçekten bu kadar değersiz mi bu insanlar?" "İnsana yakışır bir organizasyon değil." "Sandalye mi bitti memlekette! Size sandalye bile bulamayan bir organizasyona bel bağlamaya değmez. Şu görüntülerden sonra Best Model olsan ne olmasan ne?" Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy gibi isimler Best Model of Turkey yarışmasında derece yaparak isimlerini duyurmuştu. Best Model of Turkey 2021