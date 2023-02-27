Beto Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beto Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Beto Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Beto Da Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Beto Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beto Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Beto Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beto Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beto Da Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beto Da Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beto Da Silva 28 Aralık 1996 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Peru,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luiz Humberto da Silva Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beto Da Silva Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballon Investments yapmaktadır. Beto Da Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Beto Da Silva'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Beto Da Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/betoto1996

http://www.instagram.com/betoto1996/

Beto Da Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beto Da Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Beto Da Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beto Da Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Sport. Cristal

3 Ocak 2016 yılında PSV U21

20 Ocak 2017 yılında Grêmio

19 Ocak 2018 yılında Argentinos Jrs.

8 Ağustos 2018 yılında Grêmio

5 Eylül 2018 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2019 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2019 yılında Tigres UANL

2 Eylül 2019 yılında Dep. La Coruña

29 Ocak 2020 yılında Tigres UANL

5 Şubat 2020 yılında Alianza Lima

1 Şubat 2021 yılında César Vallejo

31 Aralık 2021 yılında Alianza Lima

10 Şubat 2022 yılında César Vallejo

31 Aralık 2022 yılında Alianza Lima

2 Ocak 2023 yılında César Vallejo

Beto Da Silva kimdir

Beto Da Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beto Da Silva şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC International Porto Alegre, Grêmio Porto Alegre, Universitario de Deportes, Universidad San Martín de Porres, Sporting Cristal Lima

Beto Da Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 24 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 17 numaralı formasıyla 17 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Peru U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Peru U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Beto Da Silva nereli

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