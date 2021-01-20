Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın yemin töreni sonrası görevi devralmasının ardından Beyaz Saray'a ilişkin arama yapılmaya başlandı. Peki Beyaz Saray ne zaman yapıldı? | Beyaz Saray kaç odalı? İşte ayrıntılar...

BEYAZ SARAY NE ZAMAN YAPILDI?

ABD'nin başkenti Washington'daki birçok resmi binanın en önemlisidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı George Washington, başkentin yerini tespit edip planlar çizdirdi. Ancak yeni kurulan başkentte hiç oturamadan 1799 yılında öldü. Ölümünden bir sene sonra başkanlık binasının açılışı yapıldı. Bina baştan başa beyaza boyandı.

John Adams'dan beri bütün ABD başkanları burada oturmuştur. Geniş bir park içinde yaklaşık altı hektar büyüklüğünde bir arazide bulunmaktadır. 52,5 metre uzunluğunda ve 25,5 metre genişliğinde 2,5 katlı bir binadır. Binanın merkezi ve orijinal kısmı Virginia kum taşından inşa edilmiş olup, birçok değişikliğe rağmen 18. yüzyıldaki Georgian stilini muhafaza etmektedir. İlk banyo Beyaz Saray'a 1877'de ilave edilmiştir.

1814'te Britanyalı kuvvetleri tarafından Washington'daki bütün amme binaları yakılmıştı. Beyaz Saray da yakılan binalar arasındaydı. James Hoban'ın nezaretinde Beyaz Saray yeniden inşa edildi ve 1817'de kullanılmaya hazır hale geldi. Başkan James Monroe tarafından Fransa'dan ithal edilen mobilya ve mefruşatla imparatorluk stilinde yeniden döşendi. Binanın yanık dış duvarları beyaza boyandı. Bundan dolayı binaya Beyaz Saray dendiği yanlış bir kanı olarak yayıldı. Aslında bina ilk inşa edildiği andan itibaren bu isim ile anılmıştır.

1949'da Harry Truman döneminde ikâmet için emniyetsiz bulunarak yeniden inşası için bir plan hazırlandı. Dış duvarlar bırakılarak binanın bütün iç duvarları yıkıldı, çelik ve beton bir çerçeve üzerinde yeniden inşa edildi. Orijinal ahşap, mermer ve dekoratif alçı işleri gibi kısımların muhafazasına büyük ehemmiyet verildi. Orijinal kat planı korunmakla beraber modern tesisat ve yeni imkânlar ilave edildi.

BEYAZ SARAY KAÇ ODALI?

1800 yılında yapılan Beyaz Saray'ın alanı 72,843.4 metre karedir. Beyaz Saray'ın oda sayısı ise 132'dir.