O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yıllarca Kanal D ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulan show programı bu yıl TV 8 ekranlarında yayınlanacak.

20 yıldan fazla süre televizyon ekranlarının en çok izlenen talk show programlarından olan Beyaz Show'un yeniden başlayacağı müjdesini sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Altındağ paylaşımında "Beyaz Show nihayet geri dönüyormuş. Bu sefer TV8'de olacakmış. Başlasın ceket iliklemeler hadi bakalım" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu yeni programı hakkındaki iddialara henüz açıklama yapmadı.

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu üstlendiği Beyaz Show'un ne zaman başlayacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.