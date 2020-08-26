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Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! İşte yeni kanalı!

Beyazıt Öztürk yıllar sonra Beyaz Show ile yeniden ekranlara dönüyor. Kanal D ekranlarında uzun yıllar boyunca reyting rekorları kıran fenomen show programı bu sefer TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! İşte yeni kanalı!

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yıllarca Kanal D ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulan show programı bu yıl TV 8 ekranlarında yayınlanacak.

Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! İşte yeni kanalı!

20 yıldan fazla süre televizyon ekranlarının en çok izlenen talk show programlarından olan Beyaz Show'un yeniden başlayacağı müjdesini sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! İşte yeni kanalı!

Altındağ paylaşımında "Beyaz Show nihayet geri dönüyormuş. Bu sefer TV8'de olacakmış. Başlasın ceket iliklemeler hadi bakalım" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu yeni programı hakkındaki iddialara henüz açıklama yapmadı.

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu üstlendiği Beyaz Show'un ne zaman başlayacağına yönelik henüz bir açıklama  yapılmadı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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