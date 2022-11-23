Beyaz TV Sunucusu Duygu Çuhadar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir, evli mi? Biyografisi

Asıl mesleği avukatlık, mesleğinin dışında TV Sunuculuk yaparak BEYAZ TV'de başarılı programlar sunan Duygu Çuhadar, özellikle Osman Gökçek ile yaptığı Sürmanşet programlarıyle ülke gündemini sarsan konularla izleyiclerin dikkatini çekerek izleyiciler Duygu Çuhadar, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir, evli mi? diye araştırmaya başladır. sizler için araştırdık Duygu Çuhadar'n biyografısı.

DUYGU ÇUHADAR KİMDİR?

Duygu Çuhadar, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Duygu Çuhadar İstanbul Kültür Üniversitesinde Hukuk Fakültesi okumuştur.

Haberin Devamı

Daha önceden Beyaz TV'de "Lerzan'la Yalnız Değilsin" isimli programda katılımcı fakat sonra programdan ayrılmıştır. Fakat son dönemde Lerzan Mutlu ile BeyazTV'nin düştüğü anlaşmazlıktan dolayı "Lerzan'la Yanlız Değilsin" programına son verildi. Beyaz TV yönetimi de programın ismini "Duygu Çuhadar'la Yalnız Değilsin" olarak değiştirildi ve programın sunucusu olarak Duygu Çuhadar getirildi. Ayrıca aynı TV kanalında Osman Gökçek ile yaptığı Sürmanşet programlarıyla ülke gündemini sarsan konularla izleyicilerin dikkatini çekerek başarılı bir program yapmaktadır.

Haberin Devamı

Duygu Çuhadar'ın evli olup, olmadığı bilinmemektedir.