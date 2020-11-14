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  3. Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa şiddet uygulayan patron tutuklandı

Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa şiddet uygulayan patron tutuklandı

Kağıthane'de 11 yıl önce beyin ameliyatı geçiren, 15 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan iş yeri sahibi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa şiddet uygulayan patron tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay Kağıthane Talatpaşa'da bir iş yerinde gerçekleşti. İddialara göre, 11 yıl önce 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan ve beyin ameliyatı geçiren bugün 15 yaşındaki Enes Y. çalıştığı tekstil atölyesi sahibi Y.B.'nin şiddetine maruz kalmış ve Enes Y.'nin elinde, kollarında kesikler oluşmuştu.

Konunun haberlere yansımasının ardından hareket geçen ekipler, mağdur Enes Y.'nin evine gelerek babasıyla konuştu. Baba oğlunun 1,5 yıldır atölyede çalıştığını ve iş yeri sahibi Y.B.'nin oğlunu darp ettiğini ve videoya kaydettiğini söyledi. Mağdur Enes Y. ekipler kontrolünden hastaneye götürülerek darp raporu alınarak, işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde çocuğu darp eden iş yeri sahibi Y.B. isimli şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa şiddet uygulayan patron tutuklandı

Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa şiddet uygulayan patron tutuklandı

Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa şiddet uygulayan patron tutuklandı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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