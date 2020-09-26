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Beykoz'da ormanlık alanda yangın

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın İStanbul'un birçok ilçesinden görülürken olay yerine itfaiye ekipleri sev k edildiği öğrenildi.

Beykoz'da ormanlık alanda yangın

Beykoz'daki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Hisarı Bent Yolu Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kavacık, Çengelköy ve Çavuşbaşı'ndan sevk edilen itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle yangına müdahale ediyor.

Öte yandan bölgeye, yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

 

Beykoz'da ormanlık alanda yangınBeykoz'da ormanlık alanda yangın

Berna Akkaya
Editör


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