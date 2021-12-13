Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, İmamoğlu'na seslendi: Halkın sesine kulak verirseniz 'her şey güzel olacak' vaadinin nasıl boşa düştüğünü görürsünüz

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yaşanan bir soruna parmak bastı.

Otizm rahatsızlığı olan bir çocuk ve yakınlarının otobüsün arızalı olması nedeniyle yarım saattir beklediği ve yaşanan bu durumdan rahatsız olduklarını belirttikleri bir görüntüye yer veren Yıldız, İmamoğlu'nu etiketleyerek "Kurgu yapmazsanız, algı oluşturmazsanız; halkın sesine kulak verirseniz “her şey güzel olacak” vaadinin nasıl boşa düştüğünü görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Görüntüde, otizmli çocuğun yakınının Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız 'a çocuğun durumundan bahsettiği görülüyor. "Ben onu ayarlayarak geliyorum. 153'ü de arıyorum cevap vermiyorlar." diyerek İBB'den kaynaklı sorun nedeniyle şikayetini dile getiriyor.

Otizmli çocuğun velisinin yanındaki bir diğer vatandaş da "Her şey çok güzel olacak dediler, böyle oldu işte." diyerek İBB'nin ihmalkarlığını vurguluyor.

İşte o görüntü: