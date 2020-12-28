Beyoğlu Belediyesi memur alımı başvuru nasıl yapılır? İBB itfaiye alımı başvuru şartları neler?

İBB ile Beyoğlu Belediyesi İtfaiye eri, Zabıta memuru ve düz memur kadroları için alım yapacak. Her kadro için özel başvuru şartları aranıyor. Peki İBB itfaiye alımı başvuru şartları neler? İBB itfaiye alımı başvurusu nasıl yapılır? Beyoğlu Belediyesi memur alımı başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? Beyoğlu zabıta alım başvuru şartları neler? Beyoğlu zabıta başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

İki ilana başvuru yapacaklarda aranan başvuru genel şartları aynıdır. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Beyoğlu Belediye Başkanlığı personel alımlarında adaylarda aranan şartlar;

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İBB 250 İTFAİYE ERİ ALIMI

İBB 250 itfaiye eri alımı için başvuru detayları aşağıdaki gibidir;

İBB İTFAİYE ERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular için adaylar 27 Aralık, 3 Ocak 2021 tarihlerinde, https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurulacak.

Adaylar imzaladıkları başvuru formu ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 6/1/2021 - 15/1/2021 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat edecek.

İlanda yer alan bilgiye göre sınava girmek isteyen adaylar, 27 Aralık - 3 Ocak 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak başvuru formunu imzalamak üzere indirecekler.

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

- 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

- Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecek.

Boy ve kilo ölçümü esnasında başvuru formu dışında fiziki olarak herhangi bir evrak teslim edilmeyecek.

BEYOĞLU BELEDİYESİ MEMUR ALIMI

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanısıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvuru Formu, www.beyoglu.bel.tr adresinden temin edilecek.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

3 adet biyometrikfotoğraf,(1 adedi forma yapıştırılacak)

BEYOĞLU BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI

Başvurular şahsen yapılacak olup adaylar 27 Aralık 2020 ile 3 Ocak 2021 tarihleri arasında boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Beyoğlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru yapacak.

Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek,

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.