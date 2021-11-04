Beyoğlu Belediyesi, vatandaşı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenecek olan "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Konserleri" vatandaşı heyecanlandırdı. Konser ve etkinliklerde yer alacak ünlü isimleri merak edenler "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Konserleri ne zaman, saat kaçta 2021? Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Konserleri program akışı 2021" sorularına yanıt arıyor. Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KONSERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2021? BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KONSERLERİ PROGRAM AKIŞI 2021

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve Beyoğlu Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilecek konserlerde Zakkum, Mehmet Erdem, Eypio, Murat Kekili gibi ünlü isimlerin yanı sıra, Caz müziğinin önemli isimlerinden Jülide Özçelik, Bilal Karaman ve Ülkü Aybala, Coverlarıyla dinleyiciyi kendine hayran bırakan Ayhan Günyıl, TRT ekranlarında görmeye alışık olduğumuz Anjelika Akbar ve klasik batı müziğinden çağdaş yapıtlara müzik yelpazesini geniş tutarak çok sesli eserler icra eden Ses Ver ve Sus ekibi ve bir çok isim sevenleriyle bir araya gelecek. 2-14 Kasım tarihleri arasında Galata Sahne ve Tünel Sahne’de organize edilecek konserlerle vatandaşlar kültür sanata doyacak.

Festival için Beyoğlu Belediyesi internet sitesinde "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim İstanbul’da kültür ve sanatın muhteşem buluşması başladı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, dünya sahnesindeki yerini aldı. Festival kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve Beyoğlu Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilecek konserlerde birçok sanatçı hayranlarıyla buluşacak. 2-14 Kasım tarihleri arasında Galata Sahne ve Tünel Sahne’de gerçekleştirilecek konserlerle vatandaşlara dolu dolu bir müzik ziyafeti sunulacak." ifadelerine yer verdi. İşte o konserler...

2 Kasım Salı / Jülide Özçelik / Etkinlik Caz Konseri / 20.00

3 Kasım Çarşamba / Mehmet Erdem Konseri / 20.00

4 Kasım Perşembe / Ayhan Günyıl Konseri "Sevda Şarkıları" / 20.00

5 Kasım Cuma / Anjelika Akbar ve Hakan Aysev Konseri "Mutlu Aşk Şarkıları" / 20.00

6 Kasım Cumartesi / Eypio Konseri / 20.00

7 Kasım Pazar / Zakkum Konseri / 20.00

11 Kasım Perşembe / Bilal Karaman ve Ülkü Aybala Konseri / 20.00

12 Kasım Cuma / Dolap Dere Big Bang Konseri / 20.00

14 Kasım Pazar / Murat Kekili Konseri / 20.00