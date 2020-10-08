Beyoğlu'nda akıl almaz olay! Evinde otururken bacağından vuruldu

Edinilen bilgilere göre olay Beyoğlu ilçesi Bülbül Mahallesi Boyacı Adem Sokak'ta meydana geldi. Saat 02.00 sıralarında bir binanın giriş katında oturan adı öğrenilemeyen Filistin uyruklu bir kişi iddiaya göre, evde oturduğu sırada ayağından vuruldu.

"KURŞUNUN NEREDEN GELDİĞİNİ ANLAMADIM"

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ayağından vurulduğu öğrenilen yaralı, iddiaya göre polis ekiplerinin nasıl vurulduğunu sordu. Yaralı kişinin, “Evde oturuyordum. Kurşunun nereden geldiğini anlamadım" dediği öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kurşunun nereden geldiğini bulmak için çalışma başlattı.