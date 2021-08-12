Beyoğlun'da bir kadın silahlı saldırıya uğradı!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Minberi Caddesi'ndeki bir kafede oturan kadın, nedeni henüz belli olmayan ve kimliği belirlenemeyen kişinin ateş etmesi sonucu yaralandı.Olay esnasında şoke olan kadına çevredekiler müdahale etti. Ambulans ekiplerinin gelmesiyle yaralı hastane'ye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.