Hafiza isminin anlamı nedir, Hafiza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Karmayı temizlemek için cinsel ilişkiye girmiyorlar!Andelip isminin anlamı nedir, Andelip ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bergen isminin anlamı nedir, Bergen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kılıçel isminin anlamı nedir, Kılıçel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Biricik isminin anlamı nedir, Biricik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Behiza isminin anlamı nedir, Behiza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?12 Ağustos 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Samahat isminin anlamı nedir, Samahat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gazale isminin anlamı nedir, Gazale ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Beyoğlun'da bir kadın silahlı saldırıya uğradı!

Beyoğlun'da bir kadın silahlı saldırıya uğradı!

Beyoğlun'da kafede oturan kadın akıl almaz bir olay yaşadı. Nedeni henüz belli olmayan silahlı saldırı sonucu yaralanan kadının sağlık durumu'nun iyi olduğu belirtildi. Emniyet müdürlüğü şüpheliyi arıyor.

Beyoğlun'da bir kadın silahlı saldırıya uğradı!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Minberi Caddesi'ndeki bir kafede oturan kadın, nedeni henüz belli olmayan ve kimliği belirlenemeyen kişinin ateş etmesi sonucu yaralandı.Olay esnasında şoke olan kadına çevredekiler müdahale etti. Ambulans ekiplerinin gelmesiyle yaralı hastane'ye kaldırıldı. 

3160246-450ab9544430ee0b00f3b2a10885f973.jpg

Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT