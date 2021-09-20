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Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Beyoğlu'nda bir işyerinde trafonun patlaması nedeniyle içeride bulunan 12 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, dumandan etkilenenlere ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi üzerinde gerçekleşen yangın saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre üç katlı işyerinin giriş katında yer alan elektrik trafosu büyük bir gürültü çıkararak patladı. Aniden alev alan trafodan dolayı işyeri duman içinde kaldı.

İş yerinde bulunan kişiler dumandan oldukça etkilendi. İhbar üzerine bölgeye Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken içeride kalarak dumandan etkilenen 12 vatandaş ambulanslara götürülerek oksijen solunması sağlandı. Bazı vatandaşlar hastaneye nakledildi.

Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

TRAFONUN ENERJİSİ YETMEDİ

İşyerinden dumanlar içerisinden çıkan Ali Günal; bulundukları yerin tekstil firması olduğunu, yeni işbaşı yaptıklarını ve bir anda elektriğin kesildiğini söyledi. Trafonun enerjisinin yetmediği düşünen Günal, “Sonra çatırtı, kütürtü başladı. Biz içeride kaldık. Yangın merdivenlerinden ve yan taraftan çıktık. Dumandan etkilenenler oldu. Biz onlara yardım ettik. Ambulanslarla gidenler oldu. Çok şükür iyi haberlerini aldık. Sağ sağlim çıktık işte" dedi.

Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Fatih Sultan Caddesi yangın nedeniyle bir saat çift yönlü trafiğe kapandı.

KAYNAK: DHA

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