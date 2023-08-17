Beyoğlu’nda korku dolu anlar kamerada: Kurşun bekçinin başını sıyırdı

Sütlüce Sahili'nde havaya rastgele ateş açan bir şahsa o sırada parkta devriye gezen polis ve bekçiler müdahale etti.

YAYINLAMA
Google News
Beyoğlu’nda korku dolu anlar kamerada: Kurşun bekçinin başını sıyırdı

Sütlüce Sahili'nde havaya rastgele ateş açan bir şahsa o sırada parkta devriye gezen polis ve bekçiler müdahale etti. Polise silah da doğrultan şahıs, bir anlık dalgınlığı esnasında polis tarafından etkisiz hale getirildi. Arbede esnasında ateş alan tabancadan çıkan kurşun bir bekçinin başını sıyırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde motosikletle seyreden A.S., havaya rastgele ateş etmeye başladı. O esnada sahilde devriye gezen polis ve bekçiler silah seslerini duyarak şahsın yanına geldi. Şahıs, silahı bırakması için kendisini ikna etmeye çalışan polis ve bekçileri silah doğrultarak tehdit etti.

Maganda tutuklandı

O esnada şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan polislerden biri, şahsa müdahalede bulundu. Polis ve bekçiler ile A.S. arasında arbede yaşandı. A.S.'nin elindeki silah bir anda ateş almasıyla çıkan kurşun bekçilerden birinin başını sıyırdı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, A.S. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Emniyette ifadesinin alınarak "kasten yaralama", "ateşli silahlı kanununa muhalefet" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından adli işlem yapılan şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu’nda korku dolu anlar kamerada: Kurşun bekçinin başını sıyırdı

Beyoğlu’nda korku dolu anlar kamerada: Kurşun bekçinin başını sıyırdı

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MİT'ten kaçamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekayla taklit edip dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı
MİT'ten kaçamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekayla taklit edip dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı
Kars’ta otomobilin önüne atlayan yaban domuzu telef oldu!
Kars’ta otomobilin önüne atlayan yaban domuzu telef oldu!
Migros çalışanları az kalsın canından oluyordu! Bodrum’da 17 personel yemekten zehirlendi!
Migros çalışanları az kalsın canından oluyordu! Bodrum’da 17 personel yemekten zehirlendi!
İranlı kadın polisten kaçamadı! İç çamaşırından servet çıktı!
İranlı kadın polisten kaçamadı! İç çamaşırından servet çıktı!
Son Haberler
Sakarya’da 251 bin binanın yapı envanteri çıkarıldı
Sakarya’da 251 bin binanın yapı envanteri çıkarıldı
Beyoğlu’nda korku dolu anlar kamerada: Kurşun bekçinin başını sıyırdı
Beyoğlu’nda korku dolu anlar kamerada: Kurşun bekçinin başını sıyırdı
Mustafa Şen, açıkladı! AK Parti, yerel seçimlerde Büyük şehirler için iş birliği yapacak
Mustafa Şen, açıkladı! AK Parti, yerel seçimlerde Büyük şehirler için iş birliği yapacak
Deprem üstüne deprem yaşadı!17 Ağustos’ta ailesini, 6 Şubat’ta yakın akrabalarını kaybetti
Deprem üstüne deprem yaşadı!17 Ağustos’ta ailesini, 6 Şubat’ta yakın akrabalarını kaybetti
Güvercin sevdası canından etti! 16 yaşındaki çocuğun güvercin kavgası kamerada
Güvercin sevdası canından etti! 16 yaşındaki çocuğun güvercin kavgası kamerada
Manavgat'ta operasyon! Kargoyla silah ticareti yapan baba ve oğlu yakalandı!
Manavgat'ta operasyon! Kargoyla silah ticareti yapan baba ve oğlu yakalandı!
Çok Okunanlar
6 Milyonu aşkın kişiyi ilgilendiriyor! Hükümetten memur ve emeklilere yeni zam teklifi!
6 Milyonu aşkın kişiyi ilgilendiriyor! Hükümetten memur ve emeklilere yeni zam teklifi!
17 Ağustos Gölcük merkezli Marmara depreminin üzerinden 24 yıl geçti, Her şey 45 saniye sürdü
17 Ağustos Gölcük merkezli Marmara depreminin üzerinden 24 yıl geçti, Her şey 45 saniye sürdü
Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 17 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları
Altın bu gün kaç TL? Gram, Çeyrek Yarım, Tam altın ne kadar? 17 Ağustos Perşembe güncel altın fiyatları
Bakandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama! "Cumhurbaşkanımız talimat verdi emeklilerimizin maaşları ile ilgili çalışma başlattık"
Bakandan emeklileri heyecanlandıran yeni açıklama! "Cumhurbaşkanımız talimat verdi emeklilerimizin maaşları ile ilgili çalışma başlattık"
Bu kadarına da pes artık! Utanmaz hırsızlar aynı işyerini iki kez üst üste soydular
Bu kadarına da pes artık! Utanmaz hırsızlar aynı işyerini iki kez üst üste soydular
Maltepe'de kanlı gece! Eşinin yalvarması zanlıyı engelleyemedi, kurşun yağdırdı!
Maltepe'de kanlı gece! Eşinin yalvarması zanlıyı engelleyemedi, kurşun yağdırdı!
Yorumlananlar
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
Halil Konakçı'ya kötü haber! Hakkında inceleme başlatıldı
Halil Konakçı'ya kötü haber! Hakkında inceleme başlatıldı