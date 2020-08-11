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Beyoğlu'nda korkunç olay: Kardeşini tinerle yaktı

Beyoğlu, Taksim'de birlikte tiner kullanan iki kardeşten büyük olanı, üzerine tiner döktüğü küçük kardeşini ateşe verdi. Kardeşlerin aralarında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu ağabeyin küçük kardeşini yaktığı iddia edildi.

Beyoğlu Taksim'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, iki kardeş dışarıda tiner kullanırken ağabey Hüseyin D., kardeşi Serkan D. ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Dün saat 17.00 sıralarında yaşanan tartışmanın uzaması sonucu Hüseyin D., kardeşi Serkan D.'yi, üzerine tiner dökerek ateşe verdi.

Beyoğlu'nda korkunç olay: Kardeşini tinerle yaktı 

VATANDAŞIN ÇABASIYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Bir anda alev alan ve acı içinde sağa sola koşan kardeş Serkan D.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Su şişeleri ve demliklerle söndürülmeye çalışılan kardeş, yurttaşların yoğun çabası sonucunda söndürülebildi. Çevre sakinlerinin yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Serkan D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar meydana gelen kardeşin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken Hüseyin D.'nin de olay mahalline gelen polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere polis karakoluna götürüldü. 

Serkan D.'nin yanarken can havliyle sağa sola koşturduğu anlar, o sırada çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

Beyoğlu'nda korkunç olay: Kardeşini tinerle yaktıBeyoğlu'nda korkunç olay: Kardeşini tinerle yaktıBeyoğlu'nda korkunç olay: Kardeşini tinerle yaktı



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