Beyoğlu'nda maganda dehşeti! Zihinsel engelli genci darp edip gasp ettiler

İstanbul Beyoğlu'nda dolmuştan inen zihinsel engelli Ahmet Gümüştekin, kendisine laf attıklarını öne sürülen 3 şahıs tarafından darp edildi. Şahıslar, Gümüştekin'in cebindeki parayı da gasp ederken o ana ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Melahat Ersoy
Editör
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Alınan bilgilere göre olay geçtiğimiz hafta perşembe günü Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Ahmet Gümüştekin bindiği dolmuştaki 3 kişinin inerken Gümüştekin'in kendisine laf attığını öne sürdü. Gümüştekin'e saldıran şahıslar ortalığı karıştırdı. Gümüştekin'i darp edip bıçaklayan 3 şahıs, cebindeki 100 lirayı da gasp etti.

Beyoğlu'nda maganda dehşeti! Zihinsel engelli genci darp edip gasp ettiler

GENCİN DURUMU BELLİ OLDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ahmet Gümüştekin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumun iyi olduğu ve hayatit tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda maganda dehşeti! Zihinsel engelli genci darp edip gasp ettiler

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Şikayet üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganları tespit etmek için görüntüleri incelemeye aldı. Olay anında görüntülenen cep telefonu görüntülerinden yola çıkan polis, saldırganların E.A., E.A., E.Ş. olduğunu belirledi.

Beyoğlu'nda maganda dehşeti! Zihinsel engelli genci darp edip gasp ettiler

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sonucunda harekete geçen ekipler, şahısları Taksim’de bir sokak üzerinde yakalayıp gözaltına aldı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda maganda dehşeti! Zihinsel engelli genci darp edip gasp ettiler

KARAR VERİLDİ

Emniyette ifadeleri alınarak “kasten yaralama” ve “gasp” suçundan adli işlemleri yapılan şahıslar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şahısların zihinsel engelli şahsa saldırdıkları o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu'nda maganda dehşeti! Zihinsel engelli genci darp edip gasp ettiler

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