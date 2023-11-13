Beyoğlu’ndaki korkunç aile katliamının detayları çıktı! Odasından çıkanlar şok etti!

Beyoğlu’nda önceki gün cinnet geçirerek eşini ve çocuklarını katlettikten sonra intihar girişiminde bulunan zanlıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Beyoğlu’ndaki korkunç aile katliamının detayları çıktı! Odasından çıkanlar şok etti!

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olay, dehşet verici bir olaya sahne oldu.

Saat 18.30 sularında bir evde duyulan silah sesleri üzerine, olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi. Daireye ulaşan polisler, içeride karşılaştıkları korkunç manzara karşısında dehşete kapıldılar. Kanlar içinde yerde yatan 3'ü çocuk toplam 5 kişiyi gören polis ekipleri, ağır yaralı olan 33 yaşındaki Özgür Nayman'ı acilen Taksim'deki özel bir hastaneye sevk ederek tedavi altına aldılar. Olayın detayları araştırılırken, yaşanan trajik durum mahalle sakinlerini olduğu kadar duyan herkesi üzdü.

Ailesi katledip intihar girişiminde bulunmuştu

Yaşanan olaydan kısa süre sonra dehşetin detayları ortaya çıkmıştı. Emniyette 4 adet "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 7 adet kaydı olan Özgür Nayman, önce eşi Sevilay Nayman'ı (40), sonra da çocukları olan 9 yaşındaki Özgür Buğra'yı, 7 yaşındaki Hezdar Alaz'ı ve 4 yaşındaki Çınar Ali'yi öldürmüştü. Ardından başına sıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Şahsın ayrıca olay öncesi sosyal medya hesabında intihar notu paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Şahsın yatak odasında kokain bulundu

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ederken yeni detaylar da ortaya çıktı. Olay sonrası evde saatlerce inceleme yapan polis ekipleri, yatak odasında kokain ele geçirdi. Olayı gerçekleştiren Özgür Nayman'ın ise kokain maddesi etkisinde olduğu ortaya çıktı. Şahsın ayrıca sinir krizi sonucu cinnet getirdiği düşünülüyor.

Çiftin aileleri arasında husumet varmış

Öte yandan aileler hakkında soruşturmaya devam eden polis ekipleri, şahsın ve eşinin aileleri arasında bir süre husumet olduğu, sık sık tartıştıkları, Özgür Nayman'ın çalışmaması ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle hem kendi ailesinde hem de eşinin ailesinde sorunlar yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Olay sonrasında evin önüne gelen çiftin ailesinin ise birbirlerini suçlayarak tartıştıkları öğrenildi.

Aile bireylerden geriye ise mutlu anlarına ait görüntüler kaldı.

Beyoğlu’ndaki korkunç aile katliamının detayları çıktı! Odasından çıkanlar şok etti!

Beyoğlu’ndaki korkunç aile katliamının detayları çıktı! Odasından çıkanlar şok etti!

Beyoğlu’ndaki korkunç aile katliamının detayları çıktı! Odasından çıkanlar şok etti!

Beyoğlu’ndaki korkunç aile katliamının detayları çıktı! Odasından çıkanlar şok etti!

Beyoğlu’ndaki korkunç aile katliamının detayları çıktı! Odasından çıkanlar şok etti!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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