Gani isminin anlamı nedir, Gani ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Myanmar (Burma)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Myanmar (Burma)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Mozambik'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Mozambik'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Moritanya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Moritanya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Montserrat'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Montserrat'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?İSKİ barajların son durumunu açıkladı!Monako'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Monako'nunHaritadaki yeri, Konumu Nedir?Halepçe Katliamı elma kokusu nedir?Moldova'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Moldova'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Moğolistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Moğolistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Beyoğlu'ndaki meydan kavgasında genci boğazından bıçaklayan Suriyeli yakalandı!

Beyoğlu'ndaki meydan kavgasında genci boğazından bıçaklayan Suriyeli yakalandı!

İstanbul Beyoğlu'nda yan bakma nedeniyle çıkan kavgada bir genci boğazından bıçaklayan yabancı uyruklu saldırgan Abbas C. yakalanarak sınır dışı edildi.

Beyoğlu'ndaki meydan kavgasında genci boğazından bıçaklayan Suriyeli yakalandı!

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak’taki bir parkta, 2 genç arasında “yan bakma” nedeniyle tartışma çıkmıştı.  Parkta ailelerin de karıştığı meydan kavgasında bıçak, kemer ve süpürgeler havada uçuşmuştu

BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

Yapılan meydan kavgasında Ali Durmuş, boğazından bıçakla yaralanmıştı. Yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmada cep telefonu ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalara devam eden ekip, saldırganın Suriye uyruklu Abbas C. olduğunu tespit etti.

SURİYELİ SALDIRGAN SINIR DIŞI EDİLDİ

Saldırganı olaydan kısa bir süre sonra Örnektepe Mahallesi Aydıncık Sokak üzerinde kıskıvrak yakalayan polis ekipleri, şahsı sağlık kontrolünün ardından Haliç Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. İfadesi alınan saldırgana "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan şahıs sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkez'ine teslim edildi.

Beyoğlu'ndaki meydan kavgasında genci boğazından bıçaklayan Suriyeli yakalandı!Beyoğlu'ndaki meydan kavgasında genci boğazından bıçaklayan Suriyeli yakalandı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT