Beyoğlu'ndaki meydan kavgasında genci boğazından bıçaklayan Suriyeli yakalandı!

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak’taki bir parkta, 2 genç arasında “yan bakma” nedeniyle tartışma çıkmıştı. Parkta ailelerin de karıştığı meydan kavgasında bıçak, kemer ve süpürgeler havada uçuşmuştu

BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

Yapılan meydan kavgasında Ali Durmuş, boğazından bıçakla yaralanmıştı. Yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmada cep telefonu ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalara devam eden ekip, saldırganın Suriye uyruklu Abbas C. olduğunu tespit etti.

SURİYELİ SALDIRGAN SINIR DIŞI EDİLDİ

Saldırganı olaydan kısa bir süre sonra Örnektepe Mahallesi Aydıncık Sokak üzerinde kıskıvrak yakalayan polis ekipleri, şahsı sağlık kontrolünün ardından Haliç Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. İfadesi alınan saldırgana "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan şahıs sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkez'ine teslim edildi.