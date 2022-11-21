Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin detaylar ve yaşanan son gelişmeler

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır ile teröriste yardım edenlerin de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklandı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı.

Saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstiklal Caddesi'ne bombayı bıraktığı belirlenen Suriye uyruklu Ahlam Albashır İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Küçükçekmece'de yakalandı.

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Gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 49'u emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Görevlendirilen 29 Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında yer aldığı 17'si, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.

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Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verdi.

İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliklerince sorgulanan, aralarında terörist Albashır'ın da bulunduğu 17 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklular, sağlık kontrollerinin ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.

Teröristin Türkiye'ye geçmesine yardımcı olanlar tutuklandı

Soruşturma kapsamında, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri gerekçesiyle 18 Kasım'da gözaltına alınan 8 şüpheliden İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 2'si, 20 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler Tareq A. ile Süleyman G, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli adam öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.

Kararda, şüpheli Tareq A'nın Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır ve firari Bilal Hassan'ı araçla teslim alıp Antakya'dan Ceyhan'a götürdüğü, bunu kendisine teklif eden şüpheli Süleyman G'nin de eskortluk yaptığına ilişkin beyanları olduğu vurgulandı.

Son 5 kişi de tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan "Hüsam" kod adlı örgüt mensubu ile terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım edenlerin de bulunduğu 5 şüpheli de bugün, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 5 şüpheli "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından hakimliğe sevk edildi.

Eylem hazırlığı tekstil atölyesinde yapıldı

Savcılığın sevk yazısında "Hüsam" kod adlı şüpheli Hasan Ali'nin terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan ile tekstil atölyesinde kaldığı ve eylem hazırlığının bu atölyede yapıldığı kaydedildi.

"Hüsam"ın kullanımındaki hattı Bilal Hassan'a verdiği belirtilen yazıda, bu numaranın terör saldırısı yaşandığı gün, Taksim'de Albashır'ın hattı ile birlikte baz verdiği aktarıldı.

Yazıda, "Hüsam" kod adlı Hasan Ali'nin terör saldırısının hazırlığı sürecinde diğer şüphelilerle iştirak halinde olduğu belirtildi.

Teröristin yakalanmasını engellediler

Terörist Albashır'ın olay yerinden ayrılarak Ahmed Jarkas ile birlikte Bakar Jarkas'ın evine gittiği anlatılan sevk yazısında, evde Ahmet Jarkas, Bakar Jarkas ve Ammar Jarkas'ın babası olan şüpheli Salih Jarkas'ın da bulunduğu ve Albashır'ın burada muhafaza edilerek yakalanmasının engellendiği ifade edildi.

Şüpheliler Hasan Ali, Mahmud El Yusuf, Hasan Aburas, Mahmud Elabid ve Salih Jarkas çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu 5 kişiyle birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e ulaştı.

Saldırı planı deşifre edildi

Emniyet güçlerince yapılan çalışmada, teröristin planı deşifre edildi.

Firari şüpheli Bilal Hassan ve Ahlam Albashır 13 Kasım'da planlı faaliyetleri dahilinde tekstil atölyesinde bulunan ve patlamaya neden olan düzeneği çanta içerisine yerleştirerek Yasir Al Korali'nin kullandığı 34 MG 5910 plakalı araç ile Taksim'e doğru yola çıktı.

Albashır, bomba düzeneğinin bulunduğu çanta ve elindeki poşetlerle araçtan inerek saat 15.17'de İstiklal Caddesi'ne girdi. Bilal Hassan, Ahlam Albashır'ı Taksim Meydanı'na bıraktıktan sonra Yasir Al Korali'nin kullandığı araçla Esenler'deki tekstil atölyesine geri döndü.

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, Albashır 15.29'de İstiklal Caddesi'ndeki bir kafenin önüne geldi, saat 15.30'da bir mağazanın önünde yer alan ve patlamanın gerçekleştiği noktadaki banka, çantası ve elindeki poşetle oturdu.

Bankta yaklaşık 41 dakika oturan Albashır, "Hacı" kod isimli örgüt sorumlusunun telefonla talimat vermesiyle saat 16.11'de sırt çantasını bankta bırakarak, Taksim Meydanı istikametine yürüdü. Albashır, patlamanın gerçekleştiği saat 16.14'ten sonra ise koşmaya başladı.

Taksim Meydanı'nda saat 16.17 sıralarında bir otelin önünde yürüdüğü görülen Albashır, saldırının ardından taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler'e gitti.

Esenler'de şüpheli Ahmed Jarkas, Çinçindere Caddesi'nde saat 16.54'te bir otomobili park ederek Albashır'ı beklemeye başladı. Terörist Albashır 17.30 civarında Taksim Meydanı'dan binerek Esenler'e geldiği taksiden indi.

Bir süre caddedeki kaldırımda yürüyen Albashır, 17.37'de Ahmed Jarkas ile park edilmiş araba önünde buluştu. Jarkas, daha sonra arabaya binen terörist Albashır'ı Küçükçekmece'deki eve götürdü.

Teröristin saldırı öncesi keşif yaptı

Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde keşif yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, kot pantolonlu ve başörtülü Albashır'ın 4 Kasım'da saat 17.30 sıralarında caddede yürüdüğü görülüyor. Bölgede keşif yaptığı anlaşılan terörist Albashır'ın patlamanın yaşandığı gün olduğu gibi yine elinde gül taşıması dikkati çekiyor.

Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de caddede keşif yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, etek ve gömlek giyen Albashır'ın caddede yürüdüğü ve cep telefonuyla görüntü çektiği anlar yer aldı.

Terörist Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'ndeki saldırı günü bir araçla Taksim Meydanı'na geldiği ve ardından girdiği mağazada alışveriş yaptığı anlar da güvenlik kameralarınca kayda alındı.

Ahlam Albashır ile İstanbul'a gelen ve 4 ay birlikte kalan Bilal Hassan'ın güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı.

Saldırı günü terörist Albashır'ı Taksim Meydanı'na bıraktıktan sonra hafif ticari araçla buradan ayrılan şüpheli Hassan'ın araçtan indikten sonra kaldırımda yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bilal Hassan ile Suriye Azez'de yakalanan "Hüsam" kod adlı teröristin bir iş yerinde buluştuğu anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iş yerinin kasa kısmında duran "Hüsam" kod adlı şüphelinin, firari Hassan'ı dışarı çağırdığı anlar yer alıyor.

Sahte evlilik belgesi

Polis ekiplerince olayla ilgili yapılan çalışmalarda, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan adına düzenlenmiş sahte evlilik belgesi tespit edildi.

Sözde Halep Şer'i Mahkemesi tarafından düzenlenen ve sahte tarihler atılan belgede iki teröristin şahitler eşliğinde bin Suriye lirası karşılığında evlendiklerini gösteren ifadeler yer aldı.

Terörist ifadesinde saldırıyı itiraf etti

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Edirne üzerinden yurt dışına kaçış planı yaptığı sırada Küçükçekmece'de yakalanan terörist, ifadesinde, Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içinde sözde üst düzey istihbarat biriminde faaliyet yürüten "Hacı" kod adlı örgüt mensubuyla irtibatlı olduğunu söyledi.

Terörist Albashır'ın emniyet ifadesinde saldırının nasıl planlandığını da itiraf etti.

Albashır ifadesinde, terör örgütüyle erkek arkadaşı aracılığıyla 2017'de tanıştığını belirterek, örgüt içerisindeyken temmuz ayında Münbiç'te bölgenin önde gelenlerinden olan ve daha sonra terör örgütü YPG'nin istihbarat biriminden olduğunu öğrendiği "Hasan" isimli kişinin, yanına gelerek, "Hacı sana önemli bir görev verecek" dediğini anlattı.

Albashır, "Daha sonra bölgedeki bir çiftlik evinde Hacı ile görüştüm. Burada bana Bilal diye birisiyle Türkiye'ye gideceğimi söyledi. 400 lira ile 2 cep telefonu vererek daha önce hiç tanımadığım ve karı-koca rolü yaptığım kişiyle aracılar vasıtasıyla gittiğim İdlib'de buluştum." şeklinde ifade verdi.

27 Temmuz'da illegal yollardan Hatay'a, aynı gün ise oradan İstanbul'a geldiklerini anlatan Albashır, , Bilal Hassan'ın telefonuna gelen konumdaki eve gittiklerini, 4 ay boyunca kaldıkları bu ev ile çalışıyor gözüktükleri iş yerinin Ferhat Habeş'e ait olduğunu daha sonra öğrendiğini aktardı. Albashır, Bilal Hassan'ın bomba yüklü çantayı İdlib'de yanında getirdiğini öne sürdü.

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"Keşif amaçlı iki kez Taksim'e gittim"

Albashır, Bilal Hassan ile 4 ay boyunca ev ve iş dışında bir yere gitmediklerini savunarak, son 1 ay içerisinde şüphelilerden Yasir K. ile iki kere keşif amacıyla Taksim'e gittiklerini, yaya olarak da İstiklal Caddesi'nde dolaştıklarını itiraf etti.

Saldırı günü Bilal Hassan ve Yasir K. ile yola çıkarak Beyoğlu'na gittiklerini anlatan şüpheli, Bilal Hassan'ın "İşim var" diyerek çantayı kendisine verdiğini, yürüdüğünü ve patlamanın yaşandığı banka oturduğunu söyledi.

Burada beklerken bir ara çanta ve poşeti bankta bırakarak karşıdaki bir mağazanın önüne gittiğini öne süren Albashır, o sırada telefonuna, oturduğu sırada kendisinin çekildiği fotoğraf ve videonun geldiğini anlattı. Daha sonra "Hacı" kod adlı örgüt yöneticisinin kendisini arayarak "Çantaların yanına geri dön" dediğini iddia eden Albashır, bunun üzerine tekrar bankta oturduğunu savundu.

Albashır, kendisine yine telefonla "Oradan ayrıl" talimatı gelince de Taksim Meydanı'na doğru yürüdüğünü anlattı.

Şüphelinin ifadesi üzerine, güvenlik kamerası kayıtları ve yapılan detaylı araştırma sonucunda Albashır'ın, fotoğraf ve videosunun çekildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirleyen polis, teröristin İstiklal Caddesi'nde oturduğu banktan 41 dakika boyunca hiç kalkmadığını tespit etti.

Savcılık ifadesi

Albashır, savcılık ifadesinde ise terör örgütü YPG'den Türkiye'ye gitmesi için talimat aldığını ancak niye gitmesi gerektiğinin söylenmediğini, ailesiyle tehdit edildiğini ileri sürdü.

Türkiye'ye Bilal Hassan ile geldiğini ve daha önce 3 kez Taksim'e keşif değil gezme amacıyla gittiğini öne süren Albashır, olay gününü şöyle anlattı:

"Bilal ile birlikte taksiye bindik, Taksim'e gidiyorduk. Taksideyken Bilal'e telefon geldi, 'Sen git, ben geleceğim.' dedi. Elimdeki çantayla İstiklal Caddesi'ne gittim. Bankta oturuyordum. Çantayı elledim, cips falan gördüm, altında da yumuşak bir şey vardı. 40 dakika kadar oturdum. Orada beklerken Hacı'dan telefon geldi. 'Çantayı bırak, oradan ayrıl' dedi. Bıraktım gidiyordum, yolda parfüm bakıyordum, o anda patlama oldu. Parfümü de bıraktım kaçtım. Sarı taksiye bindim. Esenler'e atölyeye gittim."

Bilal Hassan kaçmak üzere yola çıktı

Albashır, İstiklal Caddesi'ne giderken firari Bilal Hassan'ın da kaçmak üzere Edirne'ye doğru yola çıktığı tespit edildi.

Şüpheliyi, saldırının ardından Esenler'den araçla alıp Küçükçekmece'de yakalandığı eve götüren Ahmed Jarkas ise ifadesinde, korsan taksicilik yaptıklarını, sadece insanları götürüp getirdiklerini iddia etti.

Bulgaristan'da 5 kişi yakalandı

Öte yandan, yasa dışı yollarla Bulgaristan'da girmeye çalışan ve aranan terörist Bilal Hassan'ın yardımcısı olduğu değerlendirilen 5 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA'ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Suriyeli Amran Abdulrami ve Moldovalı diğer 3 şüphelinin, Sofya Şehir Mahkemesinde yapılan duruşmada, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a girmeleri nedeniyle ve insan kaçakçılığına karıştıkları şüphesiyle tutuklu kalmalarına karar verildi.

Patlayıcı olta kurşunuyla güçlendirilmiş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıda kullanılan patlayıcının güçlendirildiğini tespit etti. Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçaları üzerindeki incelemesine devam eden ekiplerce yapılan tespitlerde, TNT cinsi patlayıcının güçlenmesi için içine çivi, demir parçaları ve olta kurşunu konulduğu belirlenirken, delillerde TNT ve nitro selüloz kalıntıları ortaya çıktı.

Teröristin yazışmaları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır'ı, patlamadan sonra gittiği Esenler'den alıp Küçükçekmece'ye götüren Ahmed Jarkas'ın ağabeyi olan ve firari şüpheli Bilal Hassan'ı patlamanın ardından Edirne'ye kaçırdığı tespit edilen Ammar Jarkas'ın kullandığı cep telefonu detaylı olarak incelendi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ammar Jarkas'ın, patlama sonrasında kız kardeşine, Ahlam Albashır'ı kastederek, "Geldiği elbiselerini çıkarsın atsın, onları bir poşete koy." şeklinde WhatsApp üzerinden mesaj attığı anlaşıldı.

Jarkas'ın ayrıca Halil M. adlı bir kişiye, Albashır'ın kaçarken çekilmiş fotoğrafını göndererek "Bu o." dediği, Halil M'nin ise "Beni haberdar et." şeklinde yanıt verdiği tespit edildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefonunda ele geçirilen konuşmaların, Ammar Jarkas'ın patlamadan önceden haberdar olduğuna ve teröriste yardım ettiğine delil olarak değerlendirildiği öğrenildi.