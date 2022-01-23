Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşlar Beypiliç Boluspor – Tuzlaspor maçının akıbetini merak ediyorlar. Maç hakkında araştırma yapıyorlar. Peki, Beypiliç Boluspor – Tuzlaspor maçı maçı ertelendi mi? | Beypiliç Boluspor – Tuzlaspor maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

BEYPİLİÇ BOLUSPOR – TUZLASPOR MAÇI MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanması planlanan Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor karşılaşması, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Beypiliç Boluspor kulübü yaptığı açıklamada, 23 Ocak'ta oynanması planlanan Beypiliç Boluspor- Tuzlaspor maçının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendiğini ifade etti.

BEYPİLİÇ BOLUSPOR – TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Bolu'da 17 Ocak'ta başlayan ve yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışının yer yer 70 santimetreye kadar ulaştığı ifade ediliyor.

Kar yağışı 24 Ocak Pazartesi gününe kadar etkili bir şekilde devam edecek. Maç ile ilgili olarak yeni bir tarih belirtilmedi.