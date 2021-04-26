Beypiliç Boluspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 32. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Yılport Samsunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-2 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Yılport Samsunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Yılport Samsunspor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Beypiliç Boluspor - Yılport Samsunspor Maç Sonucu ne oldu? Beypiliç Boluspor, Yılport Samsunspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Beypiliç Boluspor Yılport Samsunspor Maçının Özeti için Tıklayın Beypiliç Boluspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bolu Atatürk - Bolu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Beypiliç Boluspor Yılport Samsunspor Maçının Hakemleri

Sarper Barış Saka(hakem), Gökhan Barcın(1. Yardımcı Hakem), Özcan Sultanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Gültek(dördüncü Hakem)

Beypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 6. Burak Asan, 11. Hamza Gür, 21. Araz Abdullayev, 23. Muhammed Gümüşkaya, 24. Edwın Oppong Anane-gyasi, 50. Ali Keten, 61. Aykut Demir, 92. Muhsin Yıldırım

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 13. Oğuzhan Berber, 20. Papa Alıoune Dıouf, 39. Kabongo Kasongo, 40. Emin Bayram, 52. Arda Köksal, 54. Ensar Bilir, 70. Harıs Hajdarevıc, 71. Atamer Bilgin

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Muhsin Yıldırım 38.dk, Sarı Kart Kabongo Kasongo 85.dk

Oyundan Çıkanlar

Hamza Gür 63.dk, Muhsin Yıldırım 89.dk, Burak Asan 63.dk, Muhammed Gümüşkaya 84.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 63.dk

Oyuna Girenler

Kabongo Kasongo 63.dk, Atamer Bilgin 89.dk, Oğuzhan Berber 63.dk, Papa Alıoune Dıouf 84.dk, Arda Köksal 63.dk

Yılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 4. Veli Çetin, 6. Yalçın Kılınç, 10. Vukan Savıcevıc, 15. Jugurtha Hamroun, 17. Gökhan Karadeniz, 27. Brıce Florentın Dja Djedje, 30. Yasin Öztekin, 53. Mucahit Albayrak, 89. Erkam Reşmen, 94. Mathıas Coureur

Yedekler

40. Ahmet Altın, 7. Guıdo Koçer, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 20. Gökhan Alsan, 37. Batuhan Kazancı, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 70. Nadir Çiftçi, 91. Kevın Gnonher Bolı

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

Yasin Öztekin,25.dk (f), Gökhan Karadeniz,48.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Ferhat Çulcuoğlu 84.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökhan Karadeniz 75.dk, Jugurtha Hamroun 72.dk, Brıce Florentın Dja Djedje 75.dk, Mathıas Coureur 46.dk

Oyuna Girenler

Gökhan Alsan 75.dk, Guıdo Koçer 72.dk, Ferhat Çulcuoğlu 75.dk, Nadir Çiftçi 46.dk

TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 32 19 7 6 57 26 64 31 2 Giresunspor 32 19 7 6 49 24 64 25 3 Samsunspor 32 18 10 4 53 29 64 24 4 İstanbulspor 32 18 6 8 59 33 60 26 5 Altay 32 18 3 11 61 36 57 25 6 Altınordu 32 15 9 8 50 43 54 7 7 Ankara Keçiörengücü 32 15 7 10 42 27 52 15 8 Ümraniyespor 32 14 8 10 45 41 50 4 9 Tuzlaspor 32 14 5 13 43 48 47 -5 10 Bursaspor 32 13 4 15 51 53 43 -2 11 Bandırmaspor 32 11 6 15 42 45 39 -3 12 Boluspor 32 11 5 16 34 40 38 -6 13 Balıkesirspor 32 9 8 15 35 45 35 -10 14 Adanaspor 32 9 7 16 42 50 34 -8 15 Menemenspor 32 7 13 12 36 54 34 -18 16 Akhisarspor 32 8 5 19 35 55 29 -20 17 Ankaraspor 32 6 8 18 32 56 26 -24 18 Eskişehirspor 32 1 8 23 22 83 11 -61

TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür