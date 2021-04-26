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Beypiliç Boluspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 32. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beypiliç Boluspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 32. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Yılport Samsunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-2 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Yılport Samsunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Yılport Samsunspor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Beypiliç Boluspor - Yılport Samsunspor Maç Sonucu ne oldu?

Beypiliç Boluspor, Yılport Samsunspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Beypiliç Boluspor Yılport Samsunspor Maçının Özeti için Tıklayın

Beypiliç Boluspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bolu Atatürk - Bolu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Beypiliç Boluspor Yılport Samsunspor Maçının Hakemleri

Sarper Barış Saka(hakem), Gökhan Barcın(1. Yardımcı Hakem), Özcan Sultanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Gültek(dördüncü Hakem)

BEYPİLİÇ BOLUSPORBeypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 6. Burak Asan, 11. Hamza Gür, 21. Araz Abdullayev, 23. Muhammed Gümüşkaya, 24. Edwın Oppong Anane-gyasi, 50. Ali Keten, 61. Aykut Demir, 92. Muhsin Yıldırım

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 13. Oğuzhan Berber, 20. Papa Alıoune Dıouf, 39. Kabongo Kasongo, 40. Emin Bayram, 52. Arda Köksal, 54. Ensar Bilir, 70. Harıs Hajdarevıc, 71. Atamer Bilgin

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Muhsin Yıldırım 38.dk, Sarı Kart Kabongo Kasongo 85.dk

Oyundan Çıkanlar

Hamza Gür 63.dk, Muhsin Yıldırım 89.dk, Burak Asan 63.dk, Muhammed Gümüşkaya 84.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 63.dk

Oyuna Girenler

Kabongo Kasongo 63.dk, Atamer Bilgin 89.dk, Oğuzhan Berber 63.dk, Papa Alıoune Dıouf 84.dk, Arda Köksal 63.dk

YILPORT SAMSUNSPORYılport Samsunspor

Yılport Samsunspor İlk 11

1. Nurullah Aslan, 4. Veli Çetin, 6. Yalçın Kılınç, 10. Vukan Savıcevıc, 15. Jugurtha Hamroun, 17. Gökhan Karadeniz, 27. Brıce Florentın Dja Djedje, 30. Yasin Öztekin, 53. Mucahit Albayrak, 89. Erkam Reşmen, 94. Mathıas Coureur

Yedekler

40. Ahmet Altın, 7. Guıdo Koçer, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 20. Gökhan Alsan, 37. Batuhan Kazancı, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 70. Nadir Çiftçi, 91. Kevın Gnonher Bolı

Teknik Sorumlu

Ertuğrul Sağlam

Goller

Yasin Öztekin,25.dk (f), Gökhan Karadeniz,48.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Ferhat Çulcuoğlu 84.dk

Oyundan Çıkanlar

Gökhan Karadeniz 75.dk, Jugurtha Hamroun 72.dk, Brıce Florentın Dja Djedje 75.dk, Mathıas Coureur 46.dk

Oyuna Girenler

Gökhan Alsan 75.dk, Guıdo Koçer 72.dk, Ferhat Çulcuoğlu 75.dk, Nadir Çiftçi 46.dk

TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor32197657266431
2Giresunspor32197649246425
3Samsunspor321810453296424
4İstanbulspor32186859336026
5Altay321831161365725
6Altınordu3215985043547
7Ankara Keçiörengücü321571042275215
8Ümraniyespor32148104541504
9Tuzlaspor3214513434847-5
10Bursaspor3213415515343-2
11Bandırmaspor3211615424539-3
12Boluspor3211516344038-6
13Balıkesirspor329815354535-10
14Adanaspor329716425034-8
15Menemenspor3271312365434-18
16Akhisarspor328519355529-20
17Ankaraspor326818325626-24
18Eskişehirspor321823228311-61

TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür

25.04.2021Boluspor0-2Samsunspor
25.04.2021Ankaraspor3-2Bandırmaspor
25.04.2021Tuzlaspor0-3Adana Demirspor
25.04.2021Menemenspor2-1Eskişehirspor
25.04.2021Osmanlıspor FK Bandırmaspor
25.04.2021Adanaspor0-2Ümraniyespor
25.04.2021Akhisarspor2-0Altay
25.04.2021Altınordu0-0Giresunspor
25.04.2021Bursaspor1-2İstanbulspor
25.04.2021Balıkesirspor1-2Ankara Keçiörengücü
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