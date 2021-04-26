Beypiliç Boluspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 32. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 32. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Yılport Samsunspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-2 sona erdi. Beypiliç Boluspor ve Yılport Samsunspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Beypiliç Boluspor sahasında Yılport Samsunspor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk - Bolu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Beypiliç Boluspor - Yılport Samsunspor Maç Sonucu ne oldu?
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Beypiliç Boluspor Yılport Samsunspor Maçının Özeti için Tıklayın
Beypiliç Boluspor Yılport Samsunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bolu Atatürk - Bolu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 20:30
Beypiliç Boluspor Yılport Samsunspor Maçının Hakemleri
Sarper Barış Saka(hakem), Gökhan Barcın(1. Yardımcı Hakem), Özcan Sultanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Gültek(dördüncü Hakem)
Beypiliç Boluspor İlk 11
98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 6. Burak Asan, 11. Hamza Gür, 21. Araz Abdullayev, 23. Muhammed Gümüşkaya, 24. Edwın Oppong Anane-gyasi, 50. Ali Keten, 61. Aykut Demir, 92. Muhsin Yıldırım
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 13. Oğuzhan Berber, 20. Papa Alıoune Dıouf, 39. Kabongo Kasongo, 40. Emin Bayram, 52. Arda Köksal, 54. Ensar Bilir, 70. Harıs Hajdarevıc, 71. Atamer Bilgin
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Muhsin Yıldırım 38.dk, Sarı Kart Kabongo Kasongo 85.dk
Oyundan Çıkanlar
Hamza Gür 63.dk, Muhsin Yıldırım 89.dk, Burak Asan 63.dk, Muhammed Gümüşkaya 84.dk, Edwın Oppong Anane-gyasi 63.dk
Oyuna Girenler
Kabongo Kasongo 63.dk, Atamer Bilgin 89.dk, Oğuzhan Berber 63.dk, Papa Alıoune Dıouf 84.dk, Arda Köksal 63.dk
Yılport Samsunspor İlk 11
1. Nurullah Aslan, 4. Veli Çetin, 6. Yalçın Kılınç, 10. Vukan Savıcevıc, 15. Jugurtha Hamroun, 17. Gökhan Karadeniz, 27. Brıce Florentın Dja Djedje, 30. Yasin Öztekin, 53. Mucahit Albayrak, 89. Erkam Reşmen, 94. Mathıas Coureur
Yedekler
40. Ahmet Altın, 7. Guıdo Koçer, 14. İlyas Kubilay Yavuz, 20. Gökhan Alsan, 37. Batuhan Kazancı, 35. Ferhat Çulcuoğlu, 70. Nadir Çiftçi, 91. Kevın Gnonher Bolı
Teknik Sorumlu
Ertuğrul Sağlam
Goller
Yasin Öztekin,25.dk (f), Gökhan Karadeniz,48.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ferhat Çulcuoğlu 84.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Karadeniz 75.dk, Jugurtha Hamroun 72.dk, Brıce Florentın Dja Djedje 75.dk, Mathıas Coureur 46.dk
Oyuna Girenler
Gökhan Alsan 75.dk, Guıdo Koçer 72.dk, Ferhat Çulcuoğlu 75.dk, Nadir Çiftçi 46.dk
TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adana Demirspor
|32
|19
|7
|6
|57
|26
|64
|31
|2
|Giresunspor
|32
|19
|7
|6
|49
|24
|64
|25
|3
|Samsunspor
|32
|18
|10
|4
|53
|29
|64
|24
|4
|İstanbulspor
|32
|18
|6
|8
|59
|33
|60
|26
|5
|Altay
|32
|18
|3
|11
|61
|36
|57
|25
|6
|Altınordu
|32
|15
|9
|8
|50
|43
|54
|7
|7
|Ankara Keçiörengücü
|32
|15
|7
|10
|42
|27
|52
|15
|8
|Ümraniyespor
|32
|14
|8
|10
|45
|41
|50
|4
|9
|Tuzlaspor
|32
|14
|5
|13
|43
|48
|47
|-5
|10
|Bursaspor
|32
|13
|4
|15
|51
|53
|43
|-2
|11
|Bandırmaspor
|32
|11
|6
|15
|42
|45
|39
|-3
|12
|Boluspor
|32
|11
|5
|16
|34
|40
|38
|-6
|13
|Balıkesirspor
|32
|9
|8
|15
|35
|45
|35
|-10
|14
|Adanaspor
|32
|9
|7
|16
|42
|50
|34
|-8
|15
|Menemenspor
|32
|7
|13
|12
|36
|54
|34
|-18
|16
|Akhisarspor
|32
|8
|5
|19
|35
|55
|29
|-20
|17
|Ankaraspor
|32
|6
|8
|18
|32
|56
|26
|-24
|18
|Eskişehirspor
|32
|1
|8
|23
|22
|83
|11
|-61
TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür
|25.04.2021
|Boluspor
|0-2
|Samsunspor
|25.04.2021
|Ankaraspor
|3-2
|Bandırmaspor
|25.04.2021
|Tuzlaspor
|0-3
|Adana Demirspor
|25.04.2021
|Menemenspor
|2-1
|Eskişehirspor
|25.04.2021
|Osmanlıspor FK
|Bandırmaspor
|25.04.2021
|Adanaspor
|0-2
|Ümraniyespor
|25.04.2021
|Akhisarspor
|2-0
|Altay
|25.04.2021
|Altınordu
|0-0
|Giresunspor
|25.04.2021
|Bursaspor
|1-2
|İstanbulspor
|25.04.2021
|Balıkesirspor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü