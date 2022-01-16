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Biberlerin ziyan olmasından yakınan pişkin tantunici ettiğini buldu! Şimdi biber verecek müşteri bulamıyor!

Kadıköy'de çalışanlarına çöpün içerisinden biber turşusu toplayarak fırça atan tantunicinin o görüntüleri gündem olmuştu. Ekipler tarafından ceza yazılan o tantunici şimdilerde ise sinek avlıyor.

Biberlerin ziyan olmasından yakınan pişkin tantunici ettiğini buldu! Şimdi biber verecek müşteri bulamıyor!

Kadıköy'de bir tantunici, skandal görüntülerle sosyal medyayı çalkalamıştı. Mekan sahibi patronun çalışanlarına çöp içerisinden biber turşusu toplatarak azarlaması ve hiçbir şey yokmuş gibi paylaşması ona pahalıya patladı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken tantuniciye 500 lira ceza kesildi, Tarım Müdürlüğü de dükkandan numune topladı. Tantunicinin müşteri sayısı da yok denecek kadar azaldı.

ÇÖPTEN TEK TEK TOPLATMIŞTI

İstanbul Kadıköy'de olduğu ifade edilen tantunicide yer alan görüntülerde patron, "Müşteri tabağına elini bile sürmüyor, ısırmıyor, niye çöpe atalım? Yıkayıp koyacağız" diyerek çalışanlarına "Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. Haftalık izinlerinizi de iptal ediyorum" sözleriyle fırça çekmişti. Patronun çektiği bu görüntüleri diğer şubelere de yollayarak çalışanlarına uyarıda bulunduğu öğrenildi.

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PARA CEZASI KESİLDİ

Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca o patrona tepkiler de çığ gibi büyüdü. İnfial yaratan bu görüntülerin üzerine Kadıköy Belediyesi zabıta çalışanları işletmeye giderek tutanak tuttu. 500 lira para cezası verilen dükkandan Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de numune ürünler yollayarak İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim etti.

Biberlerin ziyan olmasından yakınan pişkin tantunici ettiğini buldu! Şimdi biber verecek müşteri bulamıyor!

DÜKKAN SİNEK AVLIYOR

Görüntülerden önce oldukça fazla müşterisi olan ve hatta önünde kuyrukların olduğu ifade edilen tantunici ise şimdi söz konusu biberleri satabileceği müşteri bulamıyor. Kadıköy halkı tarafından yoğun tepkiyle karşılaşan o işletmenin şimdilerde bomboş olduğu ve bu gidişle kısa süre içerisinde dükkan kapatacağı öğrenildi.

Biberlerin ziyan olmasından yakınan pişkin tantunici ettiğini buldu! Şimdi biber verecek müşteri bulamıyor!

"YIKAYIP GERİ KOYMUYORUZ"

Görüntülerin ardından işletmede çalışan bir tantuni ustası, konuyla ilgili soru soran gazetecilere "Biz yıkayıp koymuyoruz geri. Biz zaten tabaklara 3 tane bırakıyoruz. Patronumuz demiş ki aslında ‘Fazladan bırakmayın ziyan oluyor.’ Bazı arkadaşlar 6-7 tane bırakıyorlar, onun için söylemiştir. Çöpten toplamak yok. Personele göstermek için çekmiş videoyu" açıklamasını yapmıştı.

Biberlerin ziyan olmasından yakınan pişkin tantunici ettiğini buldu! Şimdi biber verecek müşteri bulamıyor!

Ramazan Sarı
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