Bıçakla boğazını keserek intihar girişiminde bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde Kadir Ç. isimli bir kişi, bıçakla boğazını keserek intihar girişiminde bulundu. Aşırı kan kaybettiği öğrenilen Kadir Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Kadir Ç. isimli bir vatandaş bıçakla boğazını keserek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kadir Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şehit Mustafa Mahallesi Yarenlik Alanı'nda dün gece saatlerinde Kadir Ç., bıçakla boğazını kesti. Kadir Ç. kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Kadir Ç., gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirtilen Kadir Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, Kadir Ç.'nin intihar girişiminin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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