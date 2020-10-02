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  3. Joe Biden ve eşinin koronavirüs testi "negatif" çıktı

Joe Biden ve eşinin koronavirüs testi "negatif" çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın koronavirüs testinin "negatif" çıktığı açıklandı.

Joe Biden ve eşinin koronavirüs testi "negatif" çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, yazılı açıklama yaptı.

BIDEN ÇİFTİNİN TEST SONUCU 'NEGATİF' ÇIKTI

O'Connor açıklamasında, Joe Biden ve eşinin bugün koronavirüs testi yaptırdığını belirtti. Test sonuçlarına ilişkin bilgiye de yer verilen açıklamada Joe Biden ve eşinin sonucunun negatiif olduğu belirtildi.

ABD BAŞKANI TRUMP İLE CANLI YAYIN TARTIŞMASINDA KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Biden geçtiğimiz Salı gün canlı yayın tartışmasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile karşı karşıya gelmişti.

Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Melania Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından bugün test yaptıracağını açıklamıştı. 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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