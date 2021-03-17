Biden'den inanılmaz itham: Rus lider Putin katildir!

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, Rusya ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. 20 Ocak'ta ABD Başkanlık koltuğuna oturan Biden, Moskova'nın, ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini ve bunun bedelini ödeyeceğini öne sürdü.

"Bence Rusya lideri Vladimir Putin bir katil" diyen Biden'in bu açıklamasının ardıdnan gözler Moskova'ya çevrildi.

ABD İSTİHBARATININ RAPORUYLA AÇIĞA ÇIKTI

Washington yönetimi, Rus lider Vladimir Putin’in 2020’de gerçekleşen ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını iddia etmişti. Moskova yönetimi bu iddiaları yalanlamış ve iddiaların asılsız olduğunu bugün dile getirmişti.

ABD istihbaratı dün gece yayınladığı 15 sayfalık bir raporla Putin’in 2020’de gerçekleşen seçimlere müdahale etmeye çalıştığını öne sürmüş ve Rusya’nın seçimin ibresini Donald Trump çevirmeye çalıştığını aktarmıştı.

"İDDİALAR TEMELSİZ VE HİÇBİR KANIT YOK"

Rusya’nın 3 Kasım’da gerçekleşen seçimlerden önce Biden’a karşı karalama kampanyası düzenlediği belirtilirken Rusya’dan sabah saatlerinde sert bir açıklama gelmişti.

İddiaları temelsiz bulan Moskova yönetimi, “Hazırlanan bu raporda hiçbir bilgi ya da somut kanıt bulunmuyor” açıklamasını yapmıştı. Rus yetkililer, ABD’nin bu istihbarat raporunu kullanarak yeni yaptırımlar uygulayabileceğini dile getirdi. Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov da iddiaları yalanlayarak, “Bu iddialar temelsiz ve hiçbir kanıt yok. Bu tür hamleler ikili ilişkilere zarar veriyor” dedi.