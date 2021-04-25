Biden'in skandal ifadelerine tepkiler büyüyor: ABD Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı!

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield bu akşam için bakanlığa çağrıldığı ve konuyla alakalı istişarelerde bulunulacağı ifade edildi.

"ONARILMASI ZOR BİR YARA AÇTI"

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield’a, söz konusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkinin iletildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılar açıklamada, "Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir. Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, ayrıca Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

BIDEN'İN AÇIKLAMASINA TEPKİLER

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP

Biden'ın 1915 olaylarıyla alakalı açıklaması, tarihi ve hukuki hiç bir kıymeti olmayan ilkel siyasi hesapların ürünü bir açıklamadır. 1981'deki benzer açıklamanın nasıl Türkiye'ye bir zararı olmamışsa bunun da zararı yoktur; ama Türkiye-ABD ilişkilerini zehirleyecek niteliktedir. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 24, 2021

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

ABD Başkanı Biden’ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 24, 2021

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM

#1915Olayları’na yönelik siyasi saiklerle yapılan bu cahilce açıklama tarihi değiştiremez, gerçekleri örtemez.



Tarih, tarihçiler tarafından değerlendirilmeli siyasiler hakikate saygı göstermelidir.



Tarihsel dayanağı olmayan bu suçlama yok hükmündedir, tümüyle reddediyoruz. — Binali Yıldırım (@BY) April 24, 2021

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ

Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez.



Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır!



Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 24, 2021

TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ

ABD Başkanı’nın 1915 olaylarına ilişkin “soykırım” ifadesini kullanmasını kınıyoruz.



Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır.



ABD Başkanı’nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) April 24, 2021

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK

Parti Sözcümüz Faik Öztrak: "ABD Başkanı Joseph Biden’ın 1915’te yaşanan acı olayları 'soykırım' olarak nitelemesi büyük bir yanlış olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları esefle karşılıyoruz."https://t.co/o7jwpFPMPM — CHP ?? (@herkesicinCHP) April 24, 2021

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ

Milletimiz bu coğrafyada Yunus'un, Mevlana'nın hoşgörü; Mustafa Kemal Atatürk'ün barış ilkesiyle yaşamış, yaşamaya da devam edecektir.



Siyasi çıkar peşinde olan devletlerin öncelikle kendi tarihlerine bakmasını tavsiye ediyor, yapılan açıklamaları şiddetle kınıyorum. @JoeBiden — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 24, 2021

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

ABD yönetiminin 1915 olayları ile ilgili ifadelerini şiddetle kınıyorum. Bu büyük bir yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ni töhmet altında bırakmaya yönelik bu ve benzeri kararlar tarafımızca yok hükmündedir.?? — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 24, 2021

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER