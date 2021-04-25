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  3. Biden'in skandal ifadelerine tepkiler büyüyor: ABD Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı!

Biden'in skandal ifadelerine tepkiler büyüyor: ABD Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı!

ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapılan açıklamada 1915 yılında yaşanan olayların 'soykırım' olarak değerlendirilmesi üzerine tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, ABD Büyükelçisi David Satterfield'in Bakanlığa çağrıldığı ifade edildi.

Biden'in skandal ifadelerine tepkiler büyüyor: ABD Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı!

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield bu akşam için bakanlığa çağrıldığı ve konuyla alakalı istişarelerde bulunulacağı ifade edildi.

"ONARILMASI ZOR BİR YARA AÇTI"

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield’a, söz konusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkinin iletildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılar açıklamada, "Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir. Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, ayrıca Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

BIDEN'İN AÇIKLAMASINA TEPKİLER

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP

 

 

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

 

 

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM

 

 

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ

 

 

TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ

 

 

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK

 

 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ

 

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

 

 

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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