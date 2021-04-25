Biden'in skandal ifadelerine tepkiler büyüyor: ABD Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı!
ABD Başkanı Joe Biden tarafından yapılan açıklamada 1915 yılında yaşanan olayların 'soykırım' olarak değerlendirilmesi üzerine tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, ABD Büyükelçisi David Satterfield'in Bakanlığa çağrıldığı ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield bu akşam için bakanlığa çağrıldığı ve konuyla alakalı istişarelerde bulunulacağı ifade edildi.
"ONARILMASI ZOR BİR YARA AÇTI"
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield’a, söz konusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkinin iletildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılar açıklamada, "Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir. Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, ayrıca Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
BIDEN'İN AÇIKLAMASINA TEPKİLER
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP
Biden'ın 1915 olaylarıyla alakalı açıklaması, tarihi ve hukuki hiç bir kıymeti olmayan ilkel siyasi hesapların ürünü bir açıklamadır. 1981'deki benzer açıklamanın nasıl Türkiye'ye bir zararı olmamışsa bunun da zararı yoktur; ama Türkiye-ABD ilişkilerini zehirleyecek niteliktedir.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 24, 2021
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK
ABD Başkanı Biden’ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 24, 2021
AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM
#1915Olayları’na yönelik siyasi saiklerle yapılan bu cahilce açıklama tarihi değiştiremez, gerçekleri örtemez.— Binali Yıldırım (@BY) April 24, 2021
Tarih, tarihçiler tarafından değerlendirilmeli siyasiler hakikate saygı göstermelidir.
Tarihsel dayanağı olmayan bu suçlama yok hükmündedir, tümüyle reddediyoruz.
AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ
Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 24, 2021
Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır!
Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır.
TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ
ABD Başkanı’nın 1915 olaylarına ilişkin “soykırım” ifadesini kullanmasını kınıyoruz.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) April 24, 2021
Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır.
ABD Başkanı’nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir.
CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK
Parti Sözcümüz Faik Öztrak: "ABD Başkanı Joseph Biden’ın 1915’te yaşanan acı olayları 'soykırım' olarak nitelemesi büyük bir yanlış olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları esefle karşılıyoruz."https://t.co/o7jwpFPMPM— CHP ?? (@herkesicinCHP) April 24, 2021
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ
Milletimiz bu coğrafyada Yunus'un, Mevlana'nın hoşgörü; Mustafa Kemal Atatürk'ün barış ilkesiyle yaşamış, yaşamaya da devam edecektir.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 24, 2021
Siyasi çıkar peşinde olan devletlerin öncelikle kendi tarihlerine bakmasını tavsiye ediyor, yapılan açıklamaları şiddetle kınıyorum. @JoeBiden
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU
ABD yönetiminin 1915 olayları ile ilgili ifadelerini şiddetle kınıyorum. Bu büyük bir yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ni töhmet altında bırakmaya yönelik bu ve benzeri kararlar tarafımızca yok hükmündedir.??— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 24, 2021
İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER
Sözde “soykırım” lafını ağzına alarak tarihi yeniden yazmaya çalışanları da,— Meral Akşener (@meral_aksener) April 24, 2021
Türk milletinin onur ve itibarına yönelik yapılan saldırıları; ciddiyetsiz ve dengesiz ilişkiler ağıyla yönetmeye çalışanları da en şiddetli şekilde kınıyorum. pic.twitter.com/9xHrLvOewU