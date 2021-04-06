Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım: "Gözüm hep kapılarda olacak"

Bige Önal, Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan babası Erhan Önal'ı geçtiğimiz haftalarda kaybetmişti.

Ünlü oyuncunun babasının cenaze törenine yakın arkadaşları da katılmıştı.

"KAPILARA BAKARDIM HEP SEN GELENE KADAR"

Kaybettiği babasının acısıyla derinden sarsılan oyuncu Bige Önal, sosyal medya üzerinden duygu dolu bir paylaşımda bulundu. Babası Erhan Önal ile birlikte çekilen fotoğraf karesini yayınlayan oyuncu altına "Hayatım hep sen odaklı değişti, gelişti... Varlığında en büyük aşkım. Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın. Unutur muyum diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime... Her detayı; yüzündeki, elindeki her kıvrımı ezbere biliyorum. Özleminle ne yaparım, onu bilmiyorum... Kapılara bakardım hep çocukken, gözümü ayırmazdım sen gelene kadar. Hep kapılarda olacak gözüm, seni görene kadar. Seni seviyorum babiş" notunu düştü. Ünlü oyuncunun gönderisine hayranları ve yakın dostları tarafından taziye yorumları yapıldı.

"BENİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADILAR"

Önal, sevgilisi Aras Bulut İynemli'nin zor zamanlarında kendisini hiç yalnız bırakmadığını dile getirmişti. 31 yaşındaki oyuncu, "Sağ olsunlar Hande de, Aras da bu süreçte çok destek oldu" demişti. Yeni projeler için görüşmeler devam ettiğini belirten Önal, "Bu dönemi çalışarak atlatacağım" şeklinde konuşmuştu.