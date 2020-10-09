Bihter Yalçınsoy kimdir? Kaç yaşında? Neden öldürüldü? Bihter Yalçınsoy olayı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Bihter Yalçınsoy, boşanma davasına bir gün kala eşi Rahman Yalçınsoy tarafından 3 darbesiyle yaralanarak yaşamını yitirdi. Kadın cinayetine kurban giden Bihter Yalçınsoy, Rahman Yalçınsoy ile 6 yıllık evliydi. Peki Bihter Yalçınsoy kimdir? Kaç yaşında? Neden öldürüldü? İşte Bihter Yalçınsoy olayı...

BİHTER YALÇINSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İzmir'de yaşamını sürdüren Bihter Yalçınsoy, 31 yaşında ve bir muhasabe firmasında görev yapıyordu.6 yıllık eşi Rahman Yalçınsoy ile 8 Ekim günü İzmir Adliyesi'nde boşanma davası görülecekti. Ancak davadan hemen önce boşanmak istediği eşi Rahman Yalçınsoy'un bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

BİHTER YALÇINSOY NEDEN ÖLDÜ, OLAYI NEDİR?

Olay Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Rahman Yalçınsoy, boşanma aşamasında olduğu eşi Bihter Yalçınsoy ile konuşmak için eve geldi. Bihter Yalçınsoy, eşinin konuşma teklifini reddedince çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Rahman Yalçınsoy, eşini 3 yerinden bıçakladı. Bihter Yalçınsoy kanlar içerisinde yere yığılırken, Rahman Yalçınsoy ise olay yerinden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bihter Yalçınsoy, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçınsoy, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.Bihter Yalçınsoy'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Rahman Yalçınsoy ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yalçınsoy, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Kaynak: İzmir'de kadın cinayeti! Boşanma davasına bir gün kala öldürüldü.

Bu arada 6 yıllık evli olan Bihter ve Rahman Yalçınsoy arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, çiftin bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davalarının görüleceği belirtildi.