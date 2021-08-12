Bikinili pozlarını paylaşan Ece Seçkin'e takipçisi dövmesinde ne yazdığını sordu! Verdiği yanıt olay oldu!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisine sunuyor. Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Seçkin, mor bikinisi ile ayna karşısına geçip peş peşe poz verdi.

Yeni şarkısının klip çekimlerindeyken karavan aynasında poz veren Ece Seçkin, fotoğraflarını Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştı .Düzgün fiziği ile dikkat çeken Ece Seçkin'in paylaşımları, sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girerken takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıt dikkat çekti.

"AFGANLARI İSTEMİYORUZ YAZIYOR"

"Biraz da güzel şeyler" notuyla pozlarını paylaşan Seçkin'e bir takipçisinden "1. Fotodaki dövmede ne yazıyor?" sorusu gelmesi üzerine "Afganları istemiyoruz yazıyor" cevabını veren şarkıcı sosyal medyada gündem oldu.

“AYNALARA KÜSMÜŞTÜM”

Pandemi döneminde kilo alıp, sonra zayıfladığını belirten şarkıcı, "İlk zamanlar o kadar kilo almıştım ki aynalara küsmüştüm. O halimden sonra spora başladım. Şimdi de eski pantolonum bile üzerime büyük geliyor. Gördüğünüz gibi iyi bir alışverişe çıkmaya ihtiyacım var." demişti.

Ece Seçkin, ayrıca nişanlısı Çağrı Terlemez ile ilişkilerinde 3’üncü yılını geride bıraktı. Pilot nişanlısı ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor...