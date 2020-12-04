Bilal Göregen Youtube'un paylaştığı ilk Türk oldu!

2010 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ünlenen Bilal Göregen Otomania’nın levan Polkka şarkısını darbuka ile çalıp söylediği video ile tüm dünyanın bir anda dikkatini çekti.

Bir anda sosyal medyada gündem olan video daha sonra üzerine kedi GIF’i eklenip Reddit ve 9gag gibi platformlarda da paylaşılmaya başladı ve dünya çapında 'Cat Vibing' adında bir akımın öncüsü oldu.

Göregen'in bu başarısına dünyanın en büyük video portalı YouTube da seyirci kalmadı ve Göregen'in kedi monteli videosunu resmi Instagram hesabından paylaştı.

Youtube ayrıca, Göregen’in kanalının linkini de biosuna ekledi.

Video, kısa süre içerisinde 200 binden fazla beğeni 17 milyon görüntülenmeye ulaştı.