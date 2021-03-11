Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan şarkıcı Bilal Sonses, sesiyle izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Sonses'in hayatı programın ardından araştırma konusu edildi. Peki Bilal Sonses kimdir? Nereli, kaç yaşında? Bilal Sonses şarkıları hangileri? İşte ayrıntılar...

BİLAL SONSES KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Bilal Sonses, 28 Ekim 1989 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Fatih'te tamamlamasının ardından Sonses, "Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi'ne" kayıt olmuştur. Liseden mezun olan Bilal Sonses daha sonrasında "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde" ön lisans programı ile 2 yılda eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise halen daha "Düzce Üniversitesi'nde" sürdürmeye devam etmektedir.

Bilal Sonses, hayatını değiştirecek olan YouTube'da 2015 yılında kendi isminde bir kanal açmış olmasıdır. Bu YouTube kanalına kendi bestelerini yüklemiş ayrıca söylediği cover parçaların videolarını da yüklemiştir. Youtube kanalının ardından tanınmaya başlayan ünlü şarkıcı, Ayla Çelik'in Bağdat isimli parçasını seslendirdiği videoyu Youtube hesabında yayınlayınca ünü herkesçe duyulmaya başladı.

Belli platformlarda adını duyurmayı başaran Sonses, Netd müzikle yaptığı anlaşma ile 'Son olarak iki kelime' adlı şarkısı bu kanalda yayınlanmış ve kendi rekorunu kırarak ilk haftasında 1 milyon'dan fazla dinlenmeye ulaşmıştır.

BİLAL SONSES ŞARKILARI

"İnat Keçi" (2019)

"İçimden Gelmiyor" (ft. Bengü) (2019)

"Sevme" (2019)

"Sen Aldırma" (ft. Reynmen) (2019)

"Neyim Olacaktın?" (2019)

"Cennetten Çiçek" (2019)

''Son olarak İki Kelime'' (2019)

"Sende Kaldı Yüreğim" (ft. Derya Bedavacı) (2020)

"Sonu Gelmez" (ft. Seda Tripkolic) (2020)

"Yara" (ft. Ziynet Sali) (2020)