Bilecik belediyesi Şeyh Edebali Türbesi yolu çalışmalarına devam ediyor

Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen kanalizasyon ve altyapı çalışmaları yanı sıra elektrik firmaları tarafından yürütülen faaliyetlerin tamamlanması sonrasında başlayan çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, başlayan çalışmalar hakkında yaptığı

ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ YOLUNUN EN GÜZEL ŞEKİLDE TAMAMLANARAK VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULACAĞIZ

değerlendirmede, Şeyh Edebali Türbesi yolunun en güzel şekilde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirterek, "Söz konusu alanda gerek belediyemiz gerek enerji ve diğer kurumları tarafından birçok çalışma yürütülüyordu. Son olarak enerji nakil hatlarının yer altına alınması ve aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi sonrasında belediye başkanlığı olarak, çalışmaları başlattık. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ilimizi ziyarete gelen vatandaşlar ile halkımıza güzel bir yolu sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.