Bilecik'te 6 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Bozüyük İlçesinde mustasyonlu virüs tespit edilen 6 kişi evlerinde izole edilerek tedavi altına alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ayrıca hastaların temaslıları üzerinde filyasyon çalışmalarını yürütmeye başladı.

Mutasyonlu virüs taşıdığı tespit edilen 6 hastadan bazısının şehirler arası yolculuk yaptığı belirlenirken, bazılarının ise ilçeden hiç çıkmadan mutasyonlu virüs bulaşıyla karşılaştıkları öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda da uyardı.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastaların bulunduğu evlerde 24 saat aralıksız olarak nöbet tutmaya başladı.