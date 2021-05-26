Bilecik'te şüpheli ölüm! 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde metruk bir evde yalnız yaşayan Ali Atakay'dan (47) 4 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler Atakay'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Camicedit Mahallesi Ali Dikici Caddesi'nde metruk bir evde yalnız yaşayan Ali Atakay'dan (47) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Adrese gelen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Atakay'ı hareketsiz şekilde yerde yatarken bulan ekipler, bölgeye sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekipleri Atakay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atakay'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
KAYNAK: Anadolu Ajansı