Bilgin Gökberk kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? Bilgin Gökberk biyografisi

Bilgin Gökberk kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasına en çok aratılanlar arsına girdi. İşte Bilgin Gökberk ile ilgili bilgiler...

BİLGİN GÖKBERK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? BİLGİN GÖKBERK BİYOGRAFİSİ

53 yaşında olan Bilgin Gökberk 1968 yılında İstanbul'un Anadolu Yakasında Kalamış’ta doğdu. Medya dünyasına Milliyet gazetesiyle başlayan Gökberk, daha sonra SkyTürk televizyon kanalında "Radyocu" isimli programı sundu.

İleri düzeyde İtalyanca bilen Bilgin Gökberk’in hobileri arasında motosiklet ve basketbol yer almaktadır. Bilgin Gökberk koyu bir Galatasaray taraftarıdır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Bilgin Gökberk'in evli olup olmadığıyla ilgili henüz bir bilgi bulunamamaktadır.